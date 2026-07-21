NOVA KINESKA INVESTICIJA NA PRAGU SRBIJE! Ministarka privrede Mesarović otkrila gde bi mogle da se otvore stotine radnih mesta

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović sastala se danas sa predsednikom opštine Merošina Sašom Jovanovićem, delegacijom kompanije „Beijing Zhixing Carbon“ predvođenom generalnim direktorom Vu Janbinom i Milanom Bjelićem, predsednikom kompanije ,,Malbex WBI”.

- Srbija nastavlja da jača partnerstva koja donose nove i investicije, razvoj privrede i nova radna mesta. Sa predsednikom opštine Merošina Sašom Jovanovićem, delegacijom kompanije „Beijing Zhixing Carbon“ predvođenom generalnim direktorom Vu Janbinom, Milanom Bjelićem predsednikom kompanije ,,Malbex WBI” razgovarali smo o potencijalnom novom projektu u Merošini koji će doprineti daljem razvoju srpske privrede, novim investicijama i otvaranju novih radnih mesta. Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Narodne Republike Kine otvara nove mogućnosti za srpske i kineske kompanije, veći obim trgovinske razmene, nove investicije i još snažnije povezivanje naših privreda- napisala je ministarka na svom Instagram nalogu.

Ona je istakla da čelično prijateljstvo Srbije i Kine, koje su izgradili predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Narodne Republike Kine Si Đinping, predstavlja snažan temelj za dalje jačanje naših političkih i ekonomskih odnosa.

- Zahvaljujući takvoj politici, Srbija danas gradi modernu, ekonomski snažnu i uspešnu budućnost- zaključila je Mesarović.

Autor: A.A.