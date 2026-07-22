Ambasada Nemačke u Prištini o rušenju kuća na Gazivodama: Obustaviti dalje akcije, potrebna zakonska rešenja

Ambasada Nemačke u Prištini saopštila je da deli zabrinutost koju je izrazila Evropska unija zbog rušenja kuća na jezeru Gazivode i pozvala na hitnu obustavu ovih aktivnosti. Iz Ambasade su naglasili da je vladavina prava ključna za evropski put i pozvali na pronalaženje zakonskih rešenja povodom ovog slučaja.

– Poštovanje propisanih procedura i vladavine prava, kako su utvrđeni Ustavom, od suštinskog su značaja. Pozivamo na hitan prekid ovakvih aktivnosti i na pronalaženje transparentnih i zakonitih rešenja – navodi se u saopštenju Ambasade Nemačke.

Kancelarija Evropske unije ranije je takođe pozvala na hitnu obustavu svih daljih rušenja, prinudnih iseljenja i preuzimanja imovine dok se ne otklone zabrinutosti u vezi sa poštovanjem zakona, prava svojine i ljudskih prava, uz napomenu da vlasti moraju bez odlaganja da stupe u kontakt sa pogođenim stanovnicima i opštinama.

Gradonačelnik Zubinog Potoka Miloš Perović izjavio je da Opština nije dala dozvolu za rušenje vikendica i kuća koje je počelo juče ujutru, kao i da se sve obavljalo bez sudske odluke. Igor Simić iz Srpske liste ocenio je da je reč o nastavku proterivanja Srba, dok su iz Misije OEBS-a i Unmika poručili da radnje koje utiču na imovinska prava moraju biti sprovedene strogo u skladu sa zakonskim okvirom i uz puno poštovanje propisanih procedura.

Autor: D.S.