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Češki premijer Andrej Babiš stigao u dvodnevu posetu Srbiji: Dočekala ga ministarka Mesarović

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Predsednik Vlade Češke Andrej Babiš stigao je u Srbiju gde će boraviti u dvodnevnoj poseti, a na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu dočekala ga je potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović.

Babiš će se sutra u 11.30 časova sastati, tet-a-tet, sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, nakon čega će biti održan plenarni sastanak članova delegacija Srbije i Češke predvođen srpskim predsednikom i češkim premijerom, saopštila je ranije Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Vučić i Babiš će nakon toga će sutra u 12.30 dati izjave za medije, a zatim će, sa početkom u 13 časova u Palati Srbija učestvovati na okruglom stolu "Srbija - Češka: poslovni dijalog i nove mogućnosti za privrednu saradnju".

U prethodnom mandatu premijera Češke, Babiš je boravio u radnoj poseti Beogradu u februaru 2021. godine.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Bilateralni odnosi Srbije i Češke zasnovani su na tradicionalnom prijateljstvu, a karakteriše ih razvijena saradnja u različitim oblastima, posebno u ekonomiji, kao i kontinuiran politički dijalog na svim nivoima, navodi se na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, ukupna robna razmena sa Češkom u 2025. godini je iznosila 2,4 milijarde evra, od čega se na izvoz iz Srbije odnosilo 1,4 milijarda evra, a na uvoz milijarda evra.

Autor: Pink.rs

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