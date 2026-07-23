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PORODICA NIKADA NE SME BITI META! Predsednik Vučić održao lekciju o pristojnosti i poručio: Moja politika je jedinstvena i normalna Srbija! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom zvaničnom Instagram nalogu i poručio da porodica nikada ne sme da bude predmet političkih napada, naglasivši da se politika mora voditi bez urušavanja tuđih porodica.

Vučić je u video-poruci istakao da se suočava sa brutalnim napadima onih koji za jedini cilj imaju napad na njegovu porodicu, podsetivši na niz lažnih izjava i optužbi koje dolaze iz opozicionih redova, poput onih koje je iznela bivša tužiteljka Jasmina Paunović.

- Ne znam šta bih odgovorio ljudima koji za jedini program imaju napad na tuđu porodicu. Jer, nema gostiju od Jagodine do Vranja, nema poštenih roditelja, nema onih koji nemaju neku svoju decu, koji nemaju neki broj stare dece, reče ovaj... Neću da delim porodicu u Srbiji, neću da delim društvo u Srbiji, ja želim jedinstvenu Srbiju, želim normalnu Srbiju, u kojoj porodica neće biti ni tema ni meta bilo kog političkog aktera i u tome je razlika između nas - poručio je predsednik Vučić.

Autor: D.S.

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