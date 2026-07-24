Oglasio se Vučić nakon sastanka sa ambasadorom Austrije: Glavne teme razgovora investicije, ekonomska saradnja i zajednički projekti naših zemalja (FOTO)

Predsednik Srbije zahvalio je ambasadoru Austrije na doprinosu unapređenju bilateralnih odnosa i istakao značaj ekonomske saradnje, investicija i zajedničkih projekata.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Republike Austrije Kristijana Ebnera.

- Zahvalio sam ambasadoru Austrije Kristijanu Ebneru na ličnom doprinosu unapređenju odnosa naših zemalja tokom njegovog diplomatskog mandata u Srbiji - napisao je Vučić na svom Instagramu.

https://www.instagram.com/p/DbK80itDuXv/?utm_source=ig_embed&ig_rid=AK4Z3PqFq6UpTXwfH9vdLs9

- Osvrnuli smo se na rezultate ostvarene prethodnih godina, naročito na snažne ekonomske veze i značaj austrijskih investicija za našu zemlju. Razgovarali smo i o projektima koji su tokom prethodnih godina dodatno povezali naše zemlje i otvorili nove mogućnosti za saradnju. Cenim angažovanje ambasadora Ebnera i otvoren pristup koji je pokazao tokom boravka u Srbiji i poželeo sam mu mnogo sreće i uspeha u daljem radu - dodao je Vučić nakon sastanka sa Ebnerom.

Autor: D.B.