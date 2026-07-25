Blokaderi ljuti zbog istraživanja CRTE i priznali da je Vučić velemajstor politike: On je sve to doktorirao!

CRTA bez odgovora na Vučićevo pitanje o sunovratu podrške studentima.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da rezultati istraživanja CRTE otvaraju pitanje dramatičnog pada podrške studentskom blokaderskom pokretu, dok je usledila nervozna reakcija predstavnika te organizacije. Međutim, urednik i voditelj emisije „Skener” Aleksandar Dikić poručio je da je Vučićeva analiza tačna i upozorio njegove političke protivnike da predsednika ne potcenjuju, jer je izborne procese, kako je rekao, „doktorirao”.

Komentarišući istraživanje CRTE, Vučić je rekao da je zadovoljan ukoliko upravo ta organizacija potvrđuje podatke o padu podrške studentskom pokretu, podsećajući da su iz istih krugova ranije tvrdili da studenti uživaju podršku čak 70 odsto građana.

„Ako to kaže Crta, ja sam srećan ako to kaže Crta. Nekoliko konsekvenci to povlači. Moraju da objasne gde su studenti izgubili 25 indeksnih poena, odnosno 55 odsto svoje popularnosti. Podsetiću vas, govorili su da imaju 70 odsto. Baš ti iz Crte”, rekao je Vučić.

Umesto konkretnog odgovora na pitanje kako je došlo do tako velikog pada podrške, predstavnik CRTE je za N1 odbacio mogućnost da se raspravlja o Vučićevim ocenama, uz tvrdnju da predsednik nije nadležan niti stručan da komentariše njihova istraživanja.

„A to da li ćemo sada da reagujemo na neke komentare, hajde, nestručnih i nenadležnih, jelte, ljudi, koji zaista nemaju mesta da komentarišu bilo šta u vezi sa istraživanjima tuđih, bespredmetno je zaista komentarisati”, naveo je predstavnik CRTE.

Takav odgovor, međutim, nije zadovoljio ni Aleksandra Dikića, urednika i voditelja emisije „Skener”, koji je ocenio da je Vučićevo tumačenje rezultata istraživanja tačno i da tvrdnje kojima se predsedniku osporava poznavanje izbornih procesa nemaju utemeljenje.

Dikić je pozvao predstavnike CRTE i Vučićeve političke protivnike da predsednika Srbije posmatraju sa jedne druge tačke percepcije, naglašavajući da su izbori i istraživanja javnog mnjenja upravo oblasti u kojima Vučić poseduje veliko iskustvo.

„Ova njegova analiza je tačna. Analiza Crte apsolutno ne stoji da Aleksandar Vučić ne radi istraživanja. Gospodine, Aleksandar Vučić, ako nešto zna da radi, to su izborni procesi”, rekao je Dikić.

On je istraživanja CRTE uporedio sa samo jednim ispitom na fakultetu čoveka koji je, kako je naveo, čitavu oblast političke borbe i izbornih procesa već odavno savladao.

„A vaša ta istraživanja su samo jedan segment, jedan ispit na fakultetu čoveka koji je doktorirao na svemu tome. Ne da zna da tumači istraživanja, ne da zna kome može da veruje, kome ne može da veruje, nego su njegove sposobnosti mnogo, mnogo veće nego što vi možete da izađete na N1 i da tako lapidarno kažete: ‘Pa on ne ume da radi istraživanja’”, poručio je Dikić.

Njegova završna poruka bila je još direktnija.

„Nemojte se opuštati, nemojte ga potcenjivati”, upozorio je Dikić.

Tako se pokušaj predstavnika CRTE da omalovaži Vučićevo tumačenje njihovog istraživanja pretvorio u priznanje, i to u programu televizije N1, da predsednik Srbije ne samo da razume istraživanja javnog mnjenja, već i da je izborne procese i političku taktiku doveo do nivoa koji njegovi protivnici očigledno i dalje potcenjuju.

Autor: A.A.