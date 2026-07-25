SRBIJU NIKO NE MOŽE DA SRUŠI! Vučić u Drežniku najavio nova ulaganja, pa poručio: Ovo će biti odlučujući izbori za budućnost

Predsednik Aleksandar Vučić posetio je Drežnik, gde se obratio pred više od 5.000 ljudi i najavio investicije od milijardu evra za Zapadnu Srbiju. Vučić je govorio i o predstojećim izborima.

Predsednik Srbije dočekan je aplauzom i povicima "Aco, Srbine!"

Odmah po dolasku je započeo razgovor sa okupljenim građanima.

- Dugo nisam video ovako lepu prirodu - rekao je predsednik.

Put do Požege radi odlično, a onda kad siđeš ovaj deo puta Požega-Gorjani-Seojno, kao da si sišao na seoski put, videćemo da rešimo i to, izgubiš više vremena u vožnji to je muka i za Zlatibor

- Mora da se uradi tunel ispod Kadinjače, od 105 do 147 miliona evra su ponude, a onda Kadinjača-Jelova gora... - naveo je predsednik.

- Ljudi su sada shvatili da se stvarno radi - rekao je on i dodao da ako nema raste ekonomija, mi nećemo imati probleme.

Dodao je da će država nastaviti sa ulaganjima u putnu infrastrukturu i projekte koji će doprineti bržem razvoju ovog dela Srbije.

Hvala vam na veličanstvenom dočeku. Mnogo ljudi ima i ispred šatora. Nekoliko rečenica uz zahvalnost na divnom dočeku. Hoću da vam kažem hvala na ogromnoj podršci, ali želim da ukažem na to što nismo uradili i šta je to što moramo da učinimo! Najpre, obećao sam da ćemo da radimo ZC u Užicu i završili smo projektnu dokumentaciju i bez opreme je 100 miliona evra. Uskoro krećemo u rekonstrukciju Zdravstvenog centra Užice

Kako je istakao, važno je da se shvati da ono što se radi za Užice, nije urađeno od 1945. godine.

- Tunel ispod Kadinjače, završili smo i tendersku proceduru, između 105 i 140 miliona evra, uzećemo najbolju i ide tunel 6,2 kilometra. Kreću uskoro radovi, moramo da radimo put Kadinjača - Jelova gora, hoću da se zahvalim ljudima koji su pisali na platformi "Ko si bre ti", i zato ćemo da sada asfaltiramo puteve, takođe 15 kilometara puta Ada - Ljubanje. Već za koji dan. Ono što su velike stvari, nije dobro išao projekat Požega - Mačkat, imali smo i problema i zbog, ne uvek najboljih odluka, mi ćemo uskoro da krenemo da gradimo i auto-put ka Užicu, Mačkovom kamenu i do Kotromana, time mislim da smo za Zapadnu Srbiju najveći deo završili, a time donosimo investitore i turiste - naveo je.

Podsetio je da se sabere u novcu, i da je to ne manje od jedne milijarde evra — to Zapadna Srbija ne može da skupi za stotinu godina, ali to može jaka i Ujedinjena Srbija!

- Ovde smo baš napadnuti, u Užicu, ne bi li se dočepali svojih fotelja, jer to nisu mogli sami. A samo da vas pitam da li ste očekivali da li će biti gotov auto-put do Požege, kao što mi ni danas ne verujete da će to sve biti završeno. A danas, dragi prijatelji, oni govore i narod kaže "idemo da tražimo puteve, jer vidimo da ih neko gradi". Zato što vide da ima auto-puteva, regionalnih puteva, brzih saobraćajnica, sve se gradi i tada su pre godinu i po dana, pokušavajući da nam sruše našu Srbiju, tada su krenuli da dele državu i porodicu. Ali to su naše sestre i braća i mi ćemo uvek ruku da im pružamo i kažemo "zajedno, možemo napred" - istakao je predsednik i dobio gromoglasan aplauz!

Naveo je da mu svakog dana vređaju porodicu.



- Kad ste to čuli od pristojnih ljudi da govore? Da izmišljaju i lažu? To nikada od časnog domaćina niste mogli da čujete, samo od najgorih u našem društvu! Posebno vole da napadaju žene, i vaša majka, ćerka, supruga, sestra su vam zgrešile. Da li su te fotelje toliko važne da moraju da ruše ono najvrednije u srpskom društvu? Mi ćemo da čuvamo našu zemlju, ja sam vam služio verno i odano i časno i pošteno, služio sam tako da mnogo noći nisam spavao brinući brige. I znao sam da odgovorim svakome u svetu ko je napadao Srbiju, jer ste iza mene bili vi — najveća svetinja Srbija.

Za nekoliko meseci, dva, tri, četiri, imaćemo važne izbore, odlučujući, zato vas molim da svu energiju i snagu usmerite ne na mržnju, nego na ono pozitivno što radimo, da se udružite, da se ujedinimo, sledeće godine Srbija će biti prva zemlja u Evropi po stopi rasta. I idemo da ih pobedimo i da im pokažemo da Srbiju ne može niko da sruši. Živeo Drežnik, Užice, živela naša ujedinjena Srbija. Sve najbolje vama i vašim porodicama!

U Drežniku su predsedniku građani predstavili specijalitete i narodne rukotvorine čijom se izradom bave.

Selo Drežnik je udaljeno, planinsko selo i poseta predsednika Aleksandra Vučića pokazatelj je da je politika države da se posveti svima podjednako. Kako prenose mediji, ovo je prvi put ikada da je predsednik države posetio ovo selo.

Autor: S.M.