'Glas naroda je glas Boga' Vučić: Izbori nam slede u roku od dva ili šest meseci

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon što je prisustvovao puštanju u rad novih modula data centra, novog superkompjutera i solarnih panela, govorio o predstojećim izborima.

On je napomenuo da će tad građani dati svoj sud.

- Izbori nam slede u roku od dva ili šest meseci. Građani će dati svoj sud. Glas naroda je glas Boga. Zato vreme pozivam da se umire, da spuste strasti. Oni se kreću u granicama sopstvene pokvarenosti. Za nih ne postoji ni država ni narod. Moda dođe i prođe, a država je uvek tu. Ne vidim istraživanjem u kojem su blizu, to je sve što mogu da kažem. Imaće ogromnu podršku sa strane, para kao pleve, ali još Srbiju nisu slomili. To će biti borba za budućnost Srbije. Sada vidimo ko je sve na listi, od Đokića, Bodiroge, Kokanovića, Bralović, Bakić. Sve tako učtiva gospoda. Zamislite u šta bi se zemlja pretvorila - rekao je predsednik.

Autor: D.Bošković

OVO NEMA NIKO U REGIONU! VUČIĆ OBIŠAO DATA CENTAR U KRAGUJEVCU: Uzimamo šest miliona evra godišnje od zakupaca, verujemo da će biti 10

Politika

OVE GODINE ĆEMO IMATI VIŠE INVESTICIJA, IAKO JE JAKO TEŠKA! Vučić: Izbori u roku od dva ili šest meseci

Politika

VELIKI DAN ZA KRAGUJEVAC! Vučić prisustvuje puštanju u rad novog superkompjutera i solarnih panela

Politika

Predsednik Vučić sutra u Kragujevcu pušta u rad novi superkompjuter i solarne panele

Politika

Vučić: Imali smo 2,6 miliona sajber napada na državnu infrastrukturu poslednjih meseci

Politika

'OVO NEMA NIKO U REGIONU' Predsednik Vučić pokazao sertifikat za klasu 4, Srbija ima čime da se ponosi (FOTO)