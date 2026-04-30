AKTUELNO

Politika

'OVO NEMA NIKO U REGIONU' Predsednik Vučić pokazao sertifikat za klasu 4, Srbija ima čime da se ponosi (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje puštanju u rad novog superkompjutera u Državnom data centru u Kragujevcu. Tom prilikom je pokazao i sertifikat 4, koji u regionu niko nema.

- Ovo je veoma važno da svi u Srbiji vide. Dobili smo sertifikat 4, to nema niko u regionu, ni Hrvatska ni Rumunija, da ne govorim o BiH i Severnoj Makedoniji. A u Evropi da to pripada državi, ima samo Poljska, ostalo su privatni data centri. Dakle biće uskoro tri takva u Srbiji, i kažem samo mi i Poljaci imamo da to služi očuvanju nacionalnog suvereniteta. Naravno, zahvaljujući američkoj Nvidii i državi - rekao je predsednik.

Foto: TV Pink Printscreen

Podsećamo, Državnom data centru u Kragujevcu kompanija TÜVIT svečano je 2023. godine, u Beogradu, uručila sertifikat, prema standardu EN 50600 za ispunjavanje najvišeg nivoa pouzdanosti, sigurnosti i efikasnosti čuvanja opreme i podataka – sertifikat za klasu 4.

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Vučić

POVEZANE VESTI

Politika

Vučić: Imali smo 2,6 miliona sajber napada na državnu infrastrukturu poslednjih meseci

Politika

SVEDO UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS VUČIĆ OBILAZI DATA CENTAR U KRAGUJEVCU: Uzimamo šest miliona evra godišnje od zakupaca, verujemo da će biti 10

Politika

VELIKI DAN ZA KRAGUJEVAC! Vučić prisustvuje puštanju u rad novog superkompjutera i solarnih panela

Politika

Predsednik Vučić sutra u Kragujevcu pušta u rad novi superkompjuter i solarne panele

Vesti

VUČIĆ RASKRINKAO LAŽI IZ ĐILASOVE STRANKE DA SE MOST KOD ZRENJANINA NAKRIVIO I DA NEMA DOZVOLU: 'Evo vam rešenje, upotrebna dozvola, izdata pre mesec

Politika

PREDSEDNIK SRBIJE TAČNO U PODNE U TOMAŠEVCU: Otvara novi železnički most preko Tamiša