'OVO NEMA NIKO U REGIONU' Predsednik Vučić pokazao sertifikat za klasu 4, Srbija ima čime da se ponosi (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje puštanju u rad novog superkompjutera u Državnom data centru u Kragujevcu. Tom prilikom je pokazao i sertifikat 4, koji u regionu niko nema.

- Ovo je veoma važno da svi u Srbiji vide. Dobili smo sertifikat 4, to nema niko u regionu, ni Hrvatska ni Rumunija, da ne govorim o BiH i Severnoj Makedoniji. A u Evropi da to pripada državi, ima samo Poljska, ostalo su privatni data centri. Dakle biće uskoro tri takva u Srbiji, i kažem samo mi i Poljaci imamo da to služi očuvanju nacionalnog suvereniteta. Naravno, zahvaljujući američkoj Nvidii i državi - rekao je predsednik.

Podsećamo, Državnom data centru u Kragujevcu kompanija TÜVIT svečano je 2023. godine, u Beogradu, uručila sertifikat, prema standardu EN 50600 za ispunjavanje najvišeg nivoa pouzdanosti, sigurnosti i efikasnosti čuvanja opreme i podataka – sertifikat za klasu 4.

Autor: D.Bošković