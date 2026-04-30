OVO NEMA NIKO U REGIONU! VUČIĆ OBIŠAO DATA CENTAR U KRAGUJEVCU: Uzimamo šest miliona evra godišnje od zakupaca, verujemo da će biti 10

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je puštanju u rad novih modula data centra, novog superkompjutera i solarnih panela.

Predsednik Vučić je čestitao gospodinu Titolu na tome što je govorio na izvanrednom srpskom jeziku, i zahvalio se za ovo partnerstvo koje uz našu iskrenu ambiciju vodi Srbiju u budućnost i predstavlja razliku između nas i mnogih drugih.

- Ovo što ste mogli danas da vidite u Kragujevcu nema niko u regionu. Sa nama može da se meri Poljska i niko više. I oni koji su bogatiji od nas, iza nas su! Mi to ne bismo mogli bez američkih partnera i Nvidie - kazao je on.

Predsednik ističe da su se mnogi žalili da su superkompjuteri skupi, i da je ovaj treći koštao 50 miliona.

- Zahvalan sam i našim kompanijama koje su izgradile ove prelepe objekte, i oni će nam pomoći da izgradimo sve što treba ovde, u našoj Silicijumskoj dolini - dodao je on.

Vučić je citirao reči Nikole Tesle, i rekao je da puštanjem ovih modula u data centru u Kragujevcu svedočimo istorijskom trenutku za digitalne tehnologije u Srbiji.

- Ukupno dostižemo 40 megavata, do sada je ova investicija prešla 100 miliona evra. Ona pokazuje rešenost države Srbije da izgradi suverenu infrastrukturu. Posebno smo ponosni na to što naš data centar poseduje IV nivo sertifikata, ima samo desetak takvih objekata u čitavoj Evropi - naglasio je predsednik.

On podseća građane da smo imali 2,6 miliona napada na našu infrastrukturu.

- Verujem i da su državni organi naučili nešto, i zato sada svi prelaze ovde. I EMS, i EPS, svi prelaze ovde. Prelaze i carina, i vojska, i bezbednosne agencije, što pokazuje koliko pažnje posvećujemo čuvanju svih podataka. To radimo da bismo zaštitili prava građana, i da bi sve, od matičnih knjiga do svega drugog bilo zaštićeno - rekao je predsednik.

Dodaje da nam zakupci, velike svetske firme, plaćaju oko 500.000 evra mesečno da čuvaju svoje podatke ovde.

- Želim da se zahvalim gospodinu Titolu na poverenju, i moram naglasiti da bez Nvidijinih super računara mi ne bismo mogli da uradimo sve ovo. Dobili smo pismo gradonačelnika Dašića da se ovde napravi fakultet za robotiku i informacione tehnologije, i država će odgovoriti pozitivno na to - dodao je on.

Predsednik je rekao da želi da napomene još nekoliko stvari važnih za građane Kragujevca i Šumadije.

- Osim onoga što su čuli o važnosti auto-puta, moram da ukažem na još nekoliko projekata. Želim da uputim kritiku državnim organima i Vladi Srbije, ja razumem sve što radite, i nemam ništa protiv da zarade naši privatnici, ali molim predstavnike državnih organa da pokažu patriotizam tako što će da kupuju Stelantisove automobile, time dajemo posao ljudima u Kragujevcu - rekao je on.

Dodaje da će se nakon obilaznice odmah razgovarati o pravljenju tunela kako bi se izašlo na autoput ka Kraljevu.

- Moramo Šumadiju da premrežimo autoputevima i brzim saobraćajnicima koje život znači. Obećali smo i da ćemo obnoviti UKC, i to će biti urađeno. Fizički radovi počinju 2027. godine, samo oprema će koštati najmanje 35 miliona evra. Ukupna ulaganja su 110 miliona evra. Samo da znate, da je onaj UKC u Nišu koštao 60 miliona evra. Da imate u vidu kakve su razmere promena - naglasio je predsednik.

Rekao je da se radi i na Zastavi, i da će tu biti ogromnih ulaganja.

- Uprkos ogromnim obećanjima i nerealnim željama, mnogo toga smo uradili i tek planiramo da uradimo - kazao je on kratko.

O pisanju Danasa da radove na Ekspu nadgleda iz helikoptera, on kaže da je tada leteo ka Donjoj Gradini, i tada je video radove.

- Postoje ljudi koji se raduju svemu negativnom. Ja volim da radim i borim se za svoju zemlju. Za mene veće svetinje od Srbije nema. Zamislite moju sramotu da se 1. decembra pojavim pred ovim ljudima, kojima treba da predam ključeve za Ekspo. I ja tada treba da se izvinjavam. Ometali su nas blokaderi, ali stići ćemo sve da završimo, naravno da nadgledam i da se borim. Da im ja ne kažem da kupe Fiat i Citroen ne bi niko ni kupio. Da ne nadgledate i ne opominjete niko ne bi uradio ništa - kazao je predsednik.

Jovanović: Kroz projekat Srbija 2030 osmislili smo idejno rešenje i proširenje, koje treba da ide na sprat, to je još 40 megavata

Direktor Mihailo Jovanović je predsedniku objasnio šta je do sada urađeno, i šta će danas biti pušteno u rad.

- Kapacitet našeg data centra je sveukupno 14 megavata. Kroz projekat Srbija 2030 osmislili smo idejno rešenje i proširenje, koje treba da ide na sprat, to je još 40 megavata. Sa leve strane se nalazi inovacioni distrikt, i prva zgrada će biti završena prvog septembra ove godine. U njoj će se nalaziti nacionalni centar za informacionu bezbednost, koji već postoji, ali će imati veći prostor i štitiće kritičnu infrastrukturu - rekao je Jovanović.

Dodaje da je ovo srpska "Silicijumska dolina", i da je programom Srbija 2030 predviđena dalja nadogradnja.

- Ono što je bitno, moram da naglasim, naš data centar ima sertifikat klase IV, što znači da imamo najviši nivo pouzdanosti i bezbednosti. To znači da smo ga izgradili po najvišim standardima, ali i da ga održavamo po najvišim standardima. Mi danas javno objavljujemo da imamo novog partnera i korisnika, to je kompanija SAP, koja će odavde pružati usluge - kazao je direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Vučić je naglasio da je moguće da će biti pravljeni i veći data centri, i zapitao je koliko energije možemo iskoristiti za hlađenje.

- Energetska efikasnost našeg data centra može da ide ka 1,2 ili 1,1 - rekao je Jovanović, a Vučić ističe da ako budemo transportovali LNG preko Srbije, to bi moglo da se iskoristi za hlađenje.

Vučić je obavešten da je u martu bilo 2,6 miliona pokušaja napada na data centar, i rečeno je da AI drastično smanjuje detekciju i rešavanje svih problema.

Njemu su predstavljeni i četbotovi koji drastično smanjuju trošenje vremena za sve korisnike, posebno na sajtovima vezanim za eUpravu.

Predsednik je rekao da je neophodno da se obezbede veće količine struje, koja ne može dolaziti samo iz solarnih panela, i da Kragujevac ne sme da ima probleme zbog toga.

- Razmislite kako da se na jugozapadu Srbije prave data centri, tu možemo da koristimo deo američke energije. To nam može podići zlatiborski i mačvanski okrug, povedite računa o tome - kazao je Vučić.

Predsednik je tokom obilaska rekao da smo imali ogroman broj napada na državnu infrastrukturu.

- I imali smo probleme, a da se ne bi desilo ono što se desilo u Španiji, kada je cela zemlja izgubila struju, mi smo sve podatke prebacili ovde. Dva puta je to bilo ugroženo, nestajala je električna energija, sada to više ne može da se desi - rekao je predsednik.

- Ovo je veoma važno da svi u Srbiji vide. Dobili smo sertifikat 4, to nema niko u regionu, ni Hrvatska ni Rumunija, da ne govorim o BiH i Severnoj Makedoniji. A u Evropi da to pripada državi, ima samo Poljska, ostalo su privatni data centri. Dakle biće uskoro tri takva u Srbiji, i kažem samo mi i Poljaci imamo da to služi očuvanju nacionalnog suvereniteta. Naravno, zahvaljujući američkoj Nvidii i državi - rekao je predsednik.

Aleksandar Titol: Danas slavimo partnerstvo

Otpravnik poslova ambasade SAD Aleksandar Titolo rekao je da danas slavimo partnerstvo, ono što možemo postići u sintezi srpske ambicije i američke ekspertize.

- Danas ne uvodimo samo novu tehnologiju, već gradimo zajedničku viziju za budućnost. Ovo znači brža i pametnija rešenja u mnogim oblastima. Partnerstvo SAD i Srbije u sektoru tehnologije već daje stvarne rezultate. Američke kompanije su rano prepoznale potencijal srpskog talenta, i stvorili smo dinamičan inovacioni ekosistem koji stalno raste. Srbija danas ne samo da učestvuje u digitalnoj ekonomiji, već i u njenom stvaranju - rekao je on.

Kako je saopštila Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, novi superkompjuter, moduli data centra i solarni paneli biće pušteni u rad u 12.30 časova, u Državnom data centru u Kragujevcu.

Data centar u Kragujevcu, koji je otvoren u decembru 2020. godine, predstavlja najsavremeniji objekat ovog tipa u regionu, namenjen čuvanju podataka i opreme.

U Državnom data centru u Kragujevcu nalazi se prva Nacionalna platforma za veštačku inteligenciju u Republici Srbiji koja predstavlja superkompjuter poslednje generacije koji je potpuno besplatno dat na korišćenje univerzitetima, naučnim institutima, fakultetima i domaćim startap kompanijama u naučno- tehnološkim parkovima.

Zbog toga što broj korisnika stalno raste, kao i njihove potrebe za više resursa, Vlada Republike Srbije odlučila je da nabavi još jedan superkompjuter koji će biti nadogradnja postojećeg.

Prema podacima Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, dva objekta Državnog data centra u Kragujevcu ukupne su površine oko 14.000 kvadratnih metara i na parceli su od četiri hektara. Izgrađeni su po najvišim tehničkim i svetskim standardima i u njima se čuvaju podaci svih građana i privrede, ali i komercijalnih korisnika.

To je prvi data centar klase 4 u istočnoj i jugoistočnoj Evropi.

U Kragujevcu svoje podatke čuvaju svetski IT giganti poput Oracle-a, IBM-a i Huawei-ja, a potpisanim memorandumom sa Evropskim centrom za nuklearna istraživanja (CERN), Srbija je postala deo velike globalne računarske mreže i tek sedma država u Evropi u kojoj CERN čuva svoje podatke.

Srbija je prvi moderan superkomopjuter, koji se nalazi u Državnom data centar u Kragujevcu, kupila 2021. godine i zvanično je nazvan "Nacionalna platforma za veštačku inteligenciju". Koristi napredne Envidija grafičke čipove, i brzine je oko pet petaflopsa, što znači da je oko 33.000 puta brži od prosečnog računara.

Predsednik Vučić je sredinom februara na Samitu o veštačkoj inteligenciji u Nju Delhiju najavio da bi u Državni data centar u Kragujevcu do kraja godine trebalo da stigne treći superkompjuter.

Autor: S.M.