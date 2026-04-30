OVE GODINE ĆEMO IMATI VIŠE INVESTICIJA, IAKO JE JAKO TEŠKA! Vučić: Izbori u roku od dva ili šest meseci

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas Data centar u Kragujevcu i prisustvovao puštanju u rad novog superkompjutera i solarnih panela.

O pisanju Danasa da radove na Ekspu nadgleda iz helikoptera, on kaže da je tada leteo ka Donjoj Gradini, i tada je video radove.

- Postoje ljudi koji se raduju svemu negativnom. Ja volim da radim i borim se za svoju zemlju. Za mene veće svetinje od Srbije nema. Zamislite moju sramotu da se 1. decembra pojavim pred ovim ljudima, kojima treba da predam ključeve za Ekspo. I ja tada treba da se izvinjavam. Ometali su nas blokaderi, ali stići ćemo sve da završimo, naravno da nadgledam i da se borim. Da im ja ne kažem da kupe Fiat i Citroen ne bi niko ni kupio. Da ne nadgledate i ne opominjete niko ne bi uradio ništa - kazao je predsednik.

- Nisam vam danas govorio i što sam ovakvog raspoloženja. Šta da radimo sa 124 dolara za naftu. Danas povećanje cene dizela samo dva dinara, benzin na istom. Šta da radimo sa time. Tačno je Kiril Dmitrijev bio u pravu, i svi su znali, i Kinezi, i Rusi i Amerikanci gde to vodi. Evropa do najviše plaća, a mi smo najmanje u Evropi povećali cenu. Samo Slovenija je manje povećala, ali su oni imali nestašice zbog toga - rekao je on.

Snalazimo se na sve načine, dodao je on, i rekao da još nismo dirali vojne rezerve.

- Pogledajte kolika je inflacija u Hrvatskoj, ne vredi, ne možete. Nafta vam podigne sve, radimo sve u interesu građana. Vidite kako smo mudro postupili kada smo u ponedeljak istrčali i gledali smo kada da izađemo na tržište obveznica. Nemaju ljudi pojma kada pričaju o tome, ali morate da refinansirate iako se ne računa kao nova zaduženja. A moramo da imamo bafere da izdržimo sve udare oko nafte. Imali smo najveći deo investitora iz SAD, iz Britanije i nešto manje iz Evrope. Imali smo potražnje za našim obveznicama od oko 8 milijardi! I sve nam je između 4,2 i 4,85 - rekao je predsednik.

Zapitao je ko će leteti avionima, i naglašava da je Lufthanza drastično smanjila letove, dok mi to nismo uradili.

- To smo uspeli zato što imamo dobru nacionalnu kompaniju koja vodi računa o interesima građana. Dođe li do 150, pomor. Mi ćemo izdržati još neko vreme, ali... Evropa plaća najveću cenu. Setili se juče, prekjuče da o tome govore, ali niko nije hteo da sluša - kazao je on.

Na blokaderske primedbe Vučić je rekao da ne mogu oni da mu određuju ništa, pošto ništa nisu ni uradili.

- Biće Kragujevčani ponosni na ovo, a kada uradimo novu fabriku oružja biće najbogatiji grad u Srbiji. Prosečna plata je sa trista evra skočila na više od 800! Nisam prezadovoljan, mora bolje, ali to je ogroman skok. Sada imamo i ljude koji neće da rade za 80.000 već traže veće plate, i to je odlično. Moramo da rešimo još problema, i uradićemo sve - kazao je predsednik.

On je rekao da ga zabrinjava odlazak kompanija koje su radile ovde.

- 2012. godine smo imali stopu nezaposlenosti 25,9, a danas je ona uvek manja od 9 odsto. Reč je o dramatičnoj razlici. Nemamo problem sa nezaposlenošću, ali ne bi bilo dobro da nam labour intensive kompanije odlaze iz zemlje. Ali to se dešava kada povećavamo minimalac. Zato dolaze kapitalne investicije koje obrću veliki profit. Ne možete da zadržite tekstilne kompanije iz Turske a da podižemo minimalac stalno, zato što oni odu u Tunis. Mi to minimalno osećamo, a trudimo se da odmah dovedemo zamene i nove investicije - rekao je Vučić.

Stalno privlačenje investitora je dnevna borba, i kaže da je to dobra tema za raspravu na N1, i da je spreman da dođe ako ga pozovu.

- Oko toga nemam bojazni, imam bojazni da ne kasnimo u robotici i drugim visokim tehnologijama. Imaćemo ove godine više investicija nego prethodne godine, iako je jezivo teška godina, zbog svega u svetu što se zbiva. A što se tiče ovih grafita blokaderskih, zabrinut sam. Možda nekada i ja preteram, i nije mi teško da kažem izvinite. Možda mi nije lako da slušam kako mi sina potrebno tuširati uranijumom, sa vaše televizije. Kako mi se ćerka ko zna čime bavi u luksuznoj vili u Beču, iako je bila u internatu sa četiri drugarice - rekao je on.

Naglašava da se zapita da li je izdao svoju decu ako ih ne zaštiti dovoljno, i kaže da ne zna ko piše ove grafite.

- Ne znam zašto neko pokušava da širi međugeneracijski sukob. Zašto svakog dana terate ljude da napadaju štandove SNS. Zašto hvalite te divljačke akcije kao da neko nema pravo da drži štand. Zašto vi upadate u kol centre, kao da neko tamo koristi drogu, poput vaših urednika. A to imam da pitam i ove moje, da li mora da ide nalepnica na nalepnicu, uvreda na uvredu? Spustite se. Izbori nam slede za dva ili šest meseci. I kao što ste videli na lokalu, neće biti zauzimanja nikakvih skupština i ničega - dodao je on.Kaže da će iste večeri čestitati Đokiću i Bodirogi ako pobede.- Pozivam sve da spuste strasti, neka svi izađu sa štandovima, neka pričaju, ali nemojte pozivati na sukobe i ubistvo - rekao je on.

