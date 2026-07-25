MOĆNA PORUKA IZ BAČKOG SOKOLCA! LIDER SNS VUČEVIĆ OŠTRO ODBRUSIO PAUNOVIĆ: Napada na porodicu Vučić je napad na sve porodice! Doneli su zlo da se deca svađaju s roditeljima

Lider SNS i savetnik predsednika Miloš Vučević obišao je danas Bački Sokolac i poslao poruku da je Vojvodina Srbija.

-Hvala vam na fantastičnom dočeku, mnogo je dobrih vibracija ovde. Hvala vam predsedniče odbora, hvala svima što se došli. Svašta smo proživeli, verovatno u najgorim snovima nismo mogli da pomislimo da će se to desiti u Srbiji što nam se dešavalo. Bogu hvala, to je iza nas. Bolje je nego što je bilo, ali i danas možete videti obrise tog zla. Kada sam slušao izjavu gospođe Paunović koja je druga na blokaderskoj listi šta je pričala o jednoj majci, baki, ocu, to najbolje govori o njima i šta oni misle o narodu. Oni nisu samo napali porodicu Vučić, oni su napali sve naše majke i očeve, sve naše porodice. Oni su doneli zlo da se deca svađaju sa roditeljima, da udari brat na brata. Sve vreme hoće da podele narod. Danas porodica Vučić sutra neka druga porodica. Dragi prijatelji, vašu reakciju očekujem za neka tri, do četiri meseca kada svane jedno nedeljno jutro i izađe narod da glasa! Kad pitamo narod od severa do juga, od Kikinde do Timotske krajine, KiM, Podrinje, Šumadiju, hoćete li Vučića za premijera ili Đokića? Ko će bolje da čuva Srbiju- Vučić ili Đokić? Samo ujedinjena Srbija pobeđuje. Vama narode severnobačkog okruga, vama potomcima i Ličana, Krajišnika, ne damo Vojvodinu! Naši preci su se borili da Vojvodina bude u Srbiji. Gradićemo i crkve i škole, pruge. Ovo je Srbija! Da pobedimo ubedljivom pobedom! Čista pobeda od severa do juga! Ujedinjena Srbija pobeđuje! Živeo junački Bački Sokolac , naša bačka ravnica, jedina Vojvodina! Živela Srbija- rekao je Vučević meštanima Bačkog Sokolca.

Autor: S.M.