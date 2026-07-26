Vučić o situaciji sa NIS-om: Po prvi put sam optimista, nadam se da ćemo do kraja septembra završiti ceo posao

Predsednik Vučić ističe da se tehnička pitanja oko NIS-a privode kraju i da se nada završetku celokupnog posla do kraja septembra.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je jutros da očekuje da bi proces kupoprodaje ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) mogao da bude završen pre kraja septembra.

- Po prvi put da sam pomalo optimista, mislim da se tehničke stvari sve privode kraju. Nadam se da bismo do kraja septembra, ili pre kraja septembra, mogli sve da završimo. Nadam se i ranije, da budem iskren, ali ne volim da obećavam nešto što posle toga se ispostavi kao nerealno - rekao je Vučić za TV Prva.

Govoreći o nedavnom ukidanju američkih tarifa za Srbiju, predsednik je naveo da se Srbija u jednom trenutku nalazila na listi zemalja kojima je trebalo da budu uvedene carine od 12,5 odsto, ali da je na kraju uklonjena sa te liste.

- Za sada smo skinuti, ali smo mi bili dan pre toga da vam otkrijem tajnu na listi za 12,5 odsto. I onda smo skinuti. Mi smo to pratili iz sekunde u sekundu. Mi vodimo razgovor sa njima, vodimo pregovore sa njima...Skinuli su, promenili su devet zemalja. Mi smo jedna od tih devet zemalja - rekao je Vučić.

On je istakao da je ponosan što je Srbija ispunila četiri kriterijuma koja su bila važna za ukidanje tarifa.

- Iako su oni imali primedbe na prinudni rad oko kineskih kompanija, ali smo prošli kroz nepovoljne trgovinske običaje i nepovoljne trgovinske prakse nedirnuti. Prošli smo kroz farmaceutsku industriju nedirnuti. I prošli smo kroz digitalne takse i poreze nedirnuti. Prošli smo i kroz prinudni rad u ovom trenutku, a EU nije prošla nedirnuta kroz prinudni rad i dobila je takse od 10 odsto. To je naša zasluga, negde, i srećan sam što su američki partneri to na taj način videli - rekao je Vučić.

Autor: A.A.