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Vučić: Moramo da razgovaramo sa ljudima, prihvatimo kritike naroda i da se menjamo

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Predsednik Aleksandar Vučić poručio je danas da mora da se razgovara sa ljudima i prihvate kritike naroda, kao i da postoje ljudi na vlasti koji su korumpirani, bahati i arogantni ili ne rade dovoljno.

"Moramo da razgovaramo sa ljudima. I mi moramo da prihvatimo kritike naroda, da sebe menjamo, da razumemo da postoje stvari u kojima su ljudi u pravu. Ovo što sam ja rekao je sve bila laž. Ali postoje stvari za koje su ljudi u pravu. Postoje naši korumpirani ljudi, postoje naši ljudi koji ne žele da rade dovoljno, postoje naši ljudi koji su bahati i arogantni", rekao je Vučić gostujući na TV Prva.

I sada to, dodao je, upoznaje kroz portal platformu "Ko si bre ti?".

"Dakle, ja ne odbacujem tu vrstu kritike koje su ozbiljne, odgovorne i istinite", naglasio je Vučić.

Poručio je da ne može da prihvati notorne laži, besmislice sumanute priče, kao što su: Vučiću ubio si Cvijana i Olivera Ivanovića.

"Jeste li vi normalni, svi zajedno? Da, od toga je krenulo. Da li ste vi svi normalni zajedno? Da. Ali hoću da vam kažem da to sve tako ide, da je to sve i puštaj i multiplikuj i multiplikuj, i koga briga za sve to", rekao je Vučić.

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Autor: Pink.rs

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