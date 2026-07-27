Simić: Prištinske vlasti na severu KiM ne poštuju vladavinu prava, zakon da važi za sve

Potpredsednik Srpske liste (SL) Igor Simić izjavio je danas da rušenje objekata na jezeru Gazivode predstavlja još jedan primer institucionalnog nasilja i selektivne primene zakona prema srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, i ukazao da se došlo do trenutka kada međunarodna zajednica mora fizički da zaštiti Srbe i njihovu imovinu.

Simić je naveo da su objekti na jezeru Gazivode rušeni bez okončanja sudskih postupaka i mogućnosti da vlasnici iskoriste delotvorno pravno sredstvo, i naglasio da zakon mora da važi za sve.

''Ne može se rušiti samo tamo gde žive Srbi, dok se stotine objekata pored drugih jezera i hiljade nelegalno izgrađenih objekata širom KiM godinama ne diraju. Upravo ta selektivnost pokazuje da ovde nije reč o urbanizmu već o politički motivisanom pritisku, zastrašivanju i pokušaju da se Srbi istisnu sa prostora koji vekovima naseljavaju'', rekao je Simić za "Novosti".

Ukazao je da su reakcije predstavnika međunarodne zajednice potvrdile ono na šta, kako kaže, Srpska lista i narod već dugo upozoravaju - da prištinske vlasti na severu KiM ne poštuju vladavinu prava.

Simić je istakao da je posebno važno to što je EU konstatovala da su objekti na Gazivodama rušeni dok su vlasnici već pokrenuli sudske postupke i što je pozvala da se odmah zaustave sva dalja uklanjanja, prinudna iseljenja i preuzimanja imovine.

''Pozdravljamo svaku jasnu osudu, ali očekujemo konkretne poteze. Potrebno je da međunarodni predstavnici iskoriste mehanizme koje imaju i spreče nove jednostrane akcije poput rušenja više od dvadeset garaža u gradskom jezgru Severne Mitrovice. Došli smo do trenutka gde međunarodna mora fizički da zaštiti Srbe i njihovu imovinu'', naveo je Simić.

Govoreći o nedavnom sastanku sa predstavnicima međunarodne zajednice na kojem je SL ukazala da centralne vlasti u Prištini opstruišu na sve načine rad većinski srpskih opština, Simić je rekao da centralne vlasti u Prištini pokušavaju da obesmisle izbornu volju građana u većinski srpskim opštinama i da su Srbi na izborima jasno rekli kome veruju i ko treba da vodi njihove lokalne samouprave.

Prema njegovim rečima, Srbima na KiM se sada onemogućava da samostalno odlučuju o javnom prostoru, raspolaganju budžetom i realizaciji kapitalnih investicija.

''Odbijanje zahteva da se oslika mural patrijarha Pavla, hapšenje i proterivanje umetnika, uz istovremeno nametanje instalacija i simbola mimo volje većinskog stanovništva, nije administrativno pitanje. To je pokušaj da se Srbima oduzme pravo na sopstveni identitet i da se pokaže kako njihova izbor na volja ne znači ništa'', naveo je Simić.

Dodao je da se to može prevazići doslednom primenom prava lokalnih samouprava, direktnim institucionalnim i političkim pritiskom na Prištinu.

''Istovremeno, ovo je primer zašto nam je potrebna Zajednica srpskih opština, koju je neophodno konačno formirati onako kako je dogovoreno u Briselu, kao mehanizam kolektivne, institucionalne i ekonomske zaštite srpskog naroda'', naglasio je Simić.

Na pitanje o tome da li je, osim na građane i njihovu imovinu, u toku udar i na Srpsku pravoslavnu crkvu (SPC), u vidu lažnog albanskog episkopa, Simić je naveo da je SPC jedan od temelja opstanka srpskog naroda na KiM, a da delovanje čoveka koji se lažno predstavlja kao pravoslavni episkop ne treba posmatrati kao izolovani incident.

Simić je ocenio da je reč o opasnom pokušaju da se, najpre u sredinama u kojima više nema srpskog stanovništva, srpski pravoslavni hramovi proglase albanskim i stave pod kontrolu nepostojećih i kanonski nepriznatih verskih organizacija.

Ukazao je da je eparhija raško-prizrenska jasno saopštila da navodi Nikole Džufke nisu istiniti, da SPC nije izgubila nikakva prava nad svojim svetinjama i da su zbog nasilnih upada pokrenuti odgovarajući postupci.

''Ovo jeste pokušaj stvaranja presedana. Danas je to crkva u albanskoj sredini, a sutra bi se isti model mogao koristiti za osporavanje prava SPC nad drugim svetinjama. One nisu napuštena imovina koju bilo ko može da prisvoji. Imaju svog kanonskog, istorijskog i pravnog vlasnika - Srpsku pravoslavnu crkvu. Zato očekujemo od Kfora, Euleksa, OEBS, Uneska, da spreče svaki upad, uzurpaciju i falsifikovanje istorijskog i verskog identiteta naših svetinja'', naveo je Simić.

Na pitanje o najavljenoj konstitutivnoj sednici tzv. skupštine Kosova za 6. avgust, Simić je naveo da nije optimista sve dok ne vidi stvarnu spremnost albanskih političkih predstavnika da poštuju demokratske procedure, izbornu volju građana i prava srpskog naroda.

Dodao je da je konstitutivna sednica zakazana, ali da sam datum ne znači da će politička kriza biti rešena.

''Iskustvo nas uči da politički vakuum u Prištini ne sprečava jednostrane akcije protiv Srba. Naprotiv, privremene institucije i u tehničkom mandatu nastavljaju da donose odluke koje neposredno ugrožavaju naš narod. Srpska lista je i pre i posle izbora bila izložena pritiscima, pokušajima zabrane učešća i nastojanjima da se srpski mandati predaju onima koji nemaju podršku našeg naroda'', ukazao je Simić.

Dodao je da je SL bila pod strašnim udarima celokupnog kosovskog sistema, njihove obaveštajne službe, kao i stranih podmetanja, ali da je osvojila devet od deset mandata zagarantovanih srpskoj zajednici.

''Naši poslanici će koristiti sva raspoloživa politička i pravna sredstva da ukažu na ugroženost Srba, da spreče donošenje štetnih odluka i zahtevaju poštovanje kolektivnih i individualnih prava našeg naroda'', istakao je Simić.

Naglasio je i da pravosuđe ne sme biti instrument političke osvete i etničkog pritiska i podsetio da je Briselskom sporazumom predviđena integracija srpskih sudija i tužilaca, kako bi pravosuđe imalo legitimitet i poverenje srpske zajednice.

''Ako se sada onemogućava njihov povratak, onda se direktno potkopavaju i Briselski sporazum i vladavina prava. Očekujemo da EU kao posrednik obezbedi poštovanje postignutih dogovora'', zaključio je Simić.

Autor: Pink.rs