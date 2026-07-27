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'KRAJNJE JE VREME DA SE STANE SA KAMPANJOM DEHUMANIZACIJE VUČIĆA' Ministarka Mesarović posle hapšenja muškarca zbog pretnji pružila podršku predsedniku

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Instagram.com/mesarovicadrijana ||

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović osudila je gnusne pretnje upućene predsedniku Aleksandru Vučiću.

- Stravične pretnje smrću predsedniku Republike Aleksandru Vučiću postale su, nažalost, naša svakodnevica. Nemaju ovakvi stavovi nikakve veze sa slobodom govora, medija i izražavanjem stava. Oni su otvoren poziv na linč, na ubistvo i fizičko uklanjanje Aleksandra Vučića najbrutalnijim metodama. Stvaranje atmosfere linča i pokušaj relativizacije celog slučaja od strane tajkunskih medija i pojedinaca je nešto čemu se mora stati na put i mora najstrože biti sankcionisano - napisala je ministarka na Instagramu.

Ona je dodala da pozdravlja reakciju policije i hapšenje lica koje je dalo sebi za pravo da preti, inspiriše i podstiče ubistvo predsednika Aleksandra Vučića.

- Protiv ovakvih se moramo boriti i država na ovakvim primerima mora pokazati svoju snagu i odlučnost! Ne smemo dozvoliti da živimo u državi nenormalnosti, mržnje i pretnji bilo kome, a posebno predsedniku Republike. Te stvari su nedopustive i zahtevaju reakciju celog društva i celog sistema na čelu sa nadležnim državnim organima! Zato pružam bezrezervnu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici, jer je krajnje vreme da se stane sa kampanjom dehumanizacije i demonizacije cele porodice Vučić - zaključila je Mesarović.

Autor: Pink.rs

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