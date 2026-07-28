Mrdić: Na današnji dan pre osam godina, ubijen je advokat Miša Ognjanović, čije ubice skrivaju Dolovac i Nenadić!

Na današnji dan, pre osam godina, 28. jula 2018. godine, ubijen je advokat Miša Ognjanović, napisao je na svom Instagram profilu član Glavnog odbora SNS dr Uglješa Mrdić.

- Za tri dana biće osam godina kako je Zagorka Dolovac 31. jula 2018. godine otela predmet ubistva advokata Miše Ognjanovića i predala ga, bez zvanične odluke, u ruke Mladena Nenadića kako bi slučaj bio zataškan. Za koji kriminalni klan je Dolovac ovaj posao uradila? - istakao je on i dodao:

- Osam godina predmet ubistva Miše Ognjanovića nalazi se u fioci javnog tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadić kako se na rešavanju ovog zločina ništa ne bi radilo.

Kako ističe, godinama Mladen Nenadić, tužilac organizovanog kriminala, odbija da odgovori zašto je posle saslušanja u njegovom tužilaštvu ubijen svedok ubistva advokata Miše Ognjanovića?

- Mladen Nenadić dužan je da objasni ko je iz njegovog tužilaštva javio ubicama advokata Ognjanovića da se u tužilaštvu pojavio svedok ubistva, ko je iz JTOK doneo odluku da se ovom svedoku ne ponudi zaštita i zašto su tužioci JTOK svedoka izbacili na ulicu da bude ubijen? - napisao je mrdić i dodao:

- Nenadić je dužan da odgovori šta se dogodilo sa svedokom ubistva advokata Miše Ognjanovića koga su on i njegovi tužioci odbili da zaštite?

Autor: A.A.