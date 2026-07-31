MRDIĆ: NA DANAŠNJI DAN PRE OSAM GODINA DOLOVAC I NENADIĆ SAKRILI PREDMET UBISTVA ADVOKATA MIŠE OGNJANOVIĆA

Na današnji dan, pre osam godina, 31. jula 2018. godine, vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac primila je delegaciju advokata koji su protestovali tražeći da se otkriju ubice njihovog kolege advokata Miše Ognjanovića koji je ubijen tri dana ranije, kažepPredsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić.

Njegovu izjavu prenosimo u celosti:

Na današnji dan, pre osam godina, 31. jula 2018. godine Zagorka Dolovac je saopštila delegaciji beogradskih advokata da je lično potpisala odluku da se predmet ubistva advokata Ognjanovića iz nadležnosti Višeg javnog tužilaštva u Beogradu prebaci u nadležnost Javnog tužilaštva za organizovani kriminal (JTOK). Advokati su otišli zadovoljni i odustali su od obustave rada koju su bili najavili.

Na današnji dan, pre osam godina, 31. jula 2018. godine Zagorka Dolovac je ponovo lagala. Rekla je advokatima da se predmet ubistva advokata Ognjanovića prebacuje u JTOK da bi ubrzala istraga. Istina je da je to uradila kako bi se zataškala istraga, sakrile ubice i kako pravda nikada ne bi bila zadovoljena.

Na današnji dan, pre osam godina, 31. jula 2018. godine, iz ruku Zagorke Dolovac predmet ubistva advokata Ognjanovića je predat u ruke glavnog tužioca JTOK Mladena Nenadića koji je formalno sa njim zadužio svoju desnu ruku, tužioca Milenka Mandića, a potom je predmet stavio u svoju fioku kako se nikada ništa ne bi radilo na njemu!?

Kao predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije postavljam javno pitanje vrhovnom javnom tužiocu Zagorki Dolovac i glavnom tužiocu JTOK Mladenu Nenadiću zašto štite ubice advokata Miše Ognjanovića i za koji kriminalni klan rade?

Prošle godine smo saznali od Zagorke Dolovac da je predmet ubistva advokata Miše Ognjanovića nestao i da ona ne zna gde se nalazi!? Gospođa Dolovac je zvanično odgovorila na pitanje medija da nikada predmet ubistva advokata Ognjanovića nije predala u JTOK i da nije otela predmet ubistva Miše Ognjanovića iz ruku Višeg tužilaštva! Kao da ne postoje svedoci sastanka od 31. jula 2018. godine! Dolovac je inače, taj predmet zaista fizički otela tog 31. jula 2018. godine iz ruku višeg javnog tužioca u Beogradu i nije pri tom dostavila bilo kakvu odluku. Verovala je da će njena vlast u tužilaštvu da traje večno i da nikada niko neće smeti da je pita gde je predmet. Sada, kada se postavljaju pitanja Dolovac nema zvaničnu odluku da je pokaže, a ne može tajno da vrati predmet Višem javnom tužilaštvu u Beogradu jer niko neće da učestvuje u njenom kriminalu.

Ove godine smo saznali da se u JTOK, odmah posle ubistva Miše Ognjanovića, pojavio svedok ubistva za koga je policija od JTOK tražila zaštitu. Saznali smo da je Nenadićev tužilac Milenko Mandić odbio da zaštiti ovog svedoka kao i da je on nestao, a sumnja se da je ubijen!? Čekam odgovor Mladena Nenadića kako se dogodilo da je posle saslušanja u njegovom tužilaštvu nestao svedok ubistva advokata Miše Ognjanovića za koga se sumnja da je ubijen?

Pre tri dana smo saznali da Advokatska komora Beograda ne zna da je 28. jula bila osma godišnjica tragedije – ubistva njihovog člana Miše Ognjanovića. Nisu se oglasili, nisu pitali JTOK dokle se stiglo sa istragom, nisu zatražili da se otkriju ubice. Nisu jer je predsednik Advokatske komore Vladimir Prijović blokader isto kao i Mladen Nenadić. A poznato je da vrana vrani oči ne vadi. Treba da te je sramota Prijoviću!

Spavate li mirno Dolovac i Nenadiću jer krijete ubice advokata iza koga je ostala porodica. Smete li da pogledate u oči suprugu i decu Miše Ognjanovića. Kakva je to sila koja vas drži u nameri da čuvate ubice advokata? Čime su vas zadužile te ubice Dolovac i Nenadiću?

Kao predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike moram da vam kažem da sve ovo što radite sa predmetom ubistva advokata Ognjanovića nije za vašu smenu. To je za zatvor! A to čeka i Dolovac, i Nenadića.

Mladen Nenadić i Milenko Mandić moraju da odgovaraju i da pred istražnim organima ispričaju šta znaju o likvidaciji svedoka ubistva advokata Miše Ognjanovića? Da javnost sazna koliko su ruke krvave do ramena Nenadiću i Mandiću.