ISTRAŽITI ULOGU TUŽILACA DOLOVAC, NENADIĆ I MANDIĆ U LIKVIDACIJI SVEDOKA UBISTVA ADVOKATA OGNJANOVIĆA?

Ubistvo advokata Miše Ognjanovića pokazuje način na koji radi kriminalno - tužilački klan koji vodi srpsko tužilaštvo na čelu sa Zagorkom Dolovac, kaže predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić.

- Način na koji Dolovac i njen klan već osam godina pomažu ubicama advokata Ognjanovića da ostanu nekažnjeni kao i njihovo učešće u surovoj likvidaciji svedoka ubistva advokata, posle svedočenja u TOK, pokazuje da su umislili ne samo da mogu da odlučuju o slobodi ljudi, o tome kome će da unište život, posao i karijeru već i o životu i smrti svakog građanina Srbije, mimo zakona - naveo je Mrdić i dodao:

Da se podsetimo šta su sve Zagorka Dolovac i njena ekipa učinili da se zaštite ubice Miše Ognjanovića: ⁃ Zagorka Dolovac je, pored toga što nikakvu odluku zasnovanu na zakonu nije donela, 31. jula 2018. godine, tri dana posle ubistva Miše Ognjanovića, predmet ubistva nezakonito otela Višem javnom tužilaštvu u Beogradu i predala ga u ruke Mladenu Nenadiću. ⁃ Otimanjem predmeta ubistva Miše Ognjanovića vrhovni tužilac Zagorka Dolovac prekinula je istragu koju je pokrenulo Više javno tužilaštvo u Beogradu i predala predmet Mladenu Nenadiću koji je obustavio svaku dalju radnju i istragu. ⁃ Tako su Zagorka Dolovac i Mladen Nenadić direktno zaštitili ubice Miše Ognjanovića što znači da rade za one koji su ubili advokata: ⁃ Kada je policija dovela u Nenadićevo Tužilaštvo za organizovani kriminal svedoka koji je tvrdio da je prisustvovao ubistvu advokata i da je spreman da svedoči saslušao ga je tužilac Milenko Mandić, desna ruka Nenadića koji se nalazi 21 godinu na upućivanju u TOK. ⁃ Milenko Mandić, po nalogu Nenadića i Dolovac, odbija da svedoku odredi zaštitu i pored toga što je svedok rekao da strahuje za život; ⁃ Pošto su u TOK odbili da zaštite svedoka on je pušten na ulici i bio je ubijen. Zato se postavlja pitanje ko je iz TOK-a javio ubicama advokata Ognjanovića da postoji svedok ubistva?

Mrdić je zatražite da tužioci Zagorka Dolovac, Mladen Nenadić i Milenko Mandić odmah budu saslušani i uhapšeni zbog svega što su učinili da zaštite ubice advokata Ognjanovića.

- U kojoj zemlji Evropske unije, pošto nas stalno pozivaju da primenimo standarde EU u pravosuđu, bi bilo moguće da tužioci koji su svedoka ubistva pustili na ulicu da bi bio ubijen ostanu na funkciji i slobodi jedan dan? Zato će i Srbija da primeni te standarde pa Dolovac, Nenadić i Mandić neka znaju da će da odgovaraju za zataškavanje ubistva advokata Ognjanovića i smrt svedoka tog ubistva. Da parafraziram ove vaše koje ste poslali na ulice - ruke su Dolovac, Nenadiću i Mandiću krvave do lakata! - rekao je Mrdić.

Autor: S.M.