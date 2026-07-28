"LAKŠE MI JE BILO KADA SU NAS GAĐALI DIMNIM BOMBAMA" Brnabić: Ovo mi je najteža sednica, ovo je više od političkog rijalitija! Ako treba da radimo i do 3 ujutru

Brnabić ističe da joj je ovo najteža sednica otkako je predsednica skupštine, nazivajući je političkim rijalitijem.

Predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić konstatovala je da će sednica na čijem dnevnom redu je samo jedna tačka Predlog za glasanje o nepoverenju vladi koji su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije biti završena sutra ili prekosutra, ali i da je veoma intenzivna.

Ona je gostujući na TV Pink rekla da neće biti prekida u radu poslanika.

"Kako god bilo, mi sutra završavamo. Ako treba da radimo do 23 ili 24 sata, možda prekosutra, ali nećemo onda prekidati rad. Možda ćemo u 2 ujutru, u 3 ujutru, ali završićemo sutra ili prekosutra. Ja verujem da ćemo sutra završiti. Pod jedan očekujem da oni (opozicija) poštuju dogovore koje smo napravili, i pod dva, ako se ne poštuju dogovori, ja mislim da svi znaju, da do sada ono što sam ja obećala građanima, i što smo se mi dogovorili, takođe će biti, tako da sutra završavamo", rekla je ona.

"Lakše mi je, čini mi se, bilo kada su nas gađali dimnim bombama, prskali suzavcima i biber sprejevima. Ova sednica mi je teška i mentalno i emotivno, jer ja sam mislila da će ovo biti politički rijaliti, ali ovo je više od političkog rijalitija. Ovo je, znate, kad nemate kome šta da zamerite. Onda vi izmišljate priče. Čitava polemika dva dana nikakve veze nema sa radom vlade, i ovo je sve jedan politički rijaliti", rekla je ona.

Brnabić je ocenila da trenutno u Srbiji postoje dve politike, koje su, kako su bliže izbori, sve dalje i sve je očiglednija razlika među njima.

Kako je navela, dok sa jedne strane "politika predsednika Srbije Aleksandra Vučića i vladajuće stranke poziva na mir, stabilnost, ujedinjenje i pomirenje", sa druge strane, kako kaže postoji "poltika nasilja, pretnji i bez plana za zemlju".

Autor: A.A.