Linta: Presuda Đukiću je nastavak sistemskog progona časnih srpskih oficira i vojnika

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocenio je danas da je i nova presuda Županijskog suda u Splitu protiv generala JNA Borislava Đukića sramna i skandalozna i da etnički motivisano hrvatsko pravosuđe nastavlja sistematski da progoni časne srpske oficire i vojnike donoseći presude na osnovu pretpostavki i lažnih izjava svjedoka saradnika.

"Montirani politički proces generalu Đukiću nije samo suđenje jednom čoveku, nego i suđenje JNA, Vojsci Republike Srpske Krajine, krajiškim Srbima i Srbiji da bi se opravdao lažni mit o Domovinskom ratu prema kome su Srbi tobože agresori i zločinici a Hrvati navodno oslobodioci i jedine žrtve", rekao je Linta, navodi se u saopštenju Saveza Srba iz regiona.

General Đukić je u sredu u drugom procesu osuđen na 16 godina zatvora zbog navodnog ratnog zločina nad civilima u periodu 1991.-1994. godine na širem šibenskom području.

U prvom procesu osuđen je marta 2024. godine na 10 godina zatvora, takođe, na osnovu lažnih izjava trojice svjedoka za navodni pokušaj rušenja brane Peruća januara 1993. godine.

Linta je istakao da je Đukić svoju vojničku dužnost obavljao časno i pošteno i da nije počinio bilo kakav ratni zločin i pozvao ministra pravde Nenada Vujića da uputi najoštriji protest hrvatskom ministru pravosuđa Damiru Habijanu zbog još jedne duboko nepravedne i neprihvatljive presude generalu Đukići i zatraži da bude izručen našoj državi.

Pored Đukića sudsko veće Županijskog suda u Splitu nepravosnažno je osudilo i šestoricu bivših vojnih i policijskih funkcionera Republike Srpske Krajine takođe na po 16 godina zatvora.

Autor: Pink.rs