Šta čeka NIS? Ministarka otkrila o čemu je razgovarala sa američkim izaslanikom

O važnim pitanjima vezanim za srpsku naftnu kompaniju ministarka rudarstva Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa specijalnim izaslanikom američkog Ministarstva energetike za energetsku intergaciju Džošuom Volcom.

Ministarka rudarstva Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa specijalnim izaslanikom američkog Ministarstva energetike za energetsku intergaciju Džošuom Volcom o pitanju kompanije NIS.

Kako je ministarka energetike navela na Instagramu, sa izaslanikom je razgovarala i o mogućnostima za dalje jačanje saradnje u oblasti energetske bezbednosti, diverzifikacije izvora snabdevanja, novih investicija i razvoja energetskog sektora.

- Razgovarala sam sa Joshuom Voltzom, specijalnim izaslanikom američkog Ministarstva energetike za energetsku integraciju, o pitanju kompanije NIS, kao i mogućnostima za dalje jačanje saradnje u oblasti energetske bezbednosti, diverzifikacije izvora snabdevanja, novih investicija i razvoja energetskog sektora.

Razgovarali smo i o unapređenju saradnje Srbije i SAD u energetskom sektoru nakon otpočinjanja strateškog dijaloga između naših država - navela je Đedović Handanović.

Autor: S.M.