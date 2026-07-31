Dačić: Podrška dobrovoljnim vatrogascima ulaganje u bezbednost građana i cele Srbije

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas, povodom potpisivanja ugovora između Ministarstva za brigu o selu i jedinica lokalne samouprave u vezi sa programom dodele bespovratnih sredstava za podršku i razvoj dobrovoljnih vatrogasnih društava u seoskim sredinama, da to nije samo administrativni čin niti formalnost, već potvrda jasnog opredeljenja Republike Srbije da ulaže u bezbednost svojih građana i da podrži ljude koji svojim radom, znanjem i hrabrošću svakodnevno štite živote i imovinu građana.

„Bezbednost nije pitanje trenutka niti okolnosti. Ona je jedan od osnovnih zadataka države i pravo svakog građanina, bez obzira na to da li živi u velikom gradu ili u najmanjem selu naše zemlje. Zato podrška dobrovoljnim vatrogasnim društvima ima mnogo širi značaj od finansijske pomoći. Njome jačamo sposobnost lokalnih zajednica da odgovore na vanredne situacije, ali istovremeno pokazujemo da nijedan deo Srbije nije zaboravljen i da svaka sredina zaslužuje jednaku pažnju i zaštitu“, rekao je ministar Dačić.

On je istakao da dobrovoljna vatrogasna društva predstavljaju jedan od najlepših primera odgovornosti i solidarnosti, da njihovi članovi ne obavljaju ovu dužnost zbog lične koristi, već zato što osećaju odgovornost prema svojim komšijama, svom mestu i svojoj državi.

„Kada se oglasi sirena, nema mnogo vremena za razmišljanje. Tada se ne pita čija je kuća zahvaćena požarom niti kome je pomoć potrebna. U tim trenucima jedino je važno stići na vreme, zaštititi ljudski život i sačuvati ono što je neko stvarao godinama. Upravo zato država zna koliko je dragocena vaša spremnost da u najtežim trenucima budete prvi koji će pomoći. Ministarstvo unutrašnjih poslova dobro zna koliko su dobrovoljna vatrogasna društva važan deo sistema zaštite i spasavanja. Profesionalni vatrogasci-spasioci i dobrovoljni vatrogasci čine jedinstven sistem, zasnovan na međusobnom poverenju, obučenosti i zajedničkom cilju - zaštiti života građana Republike Srbije“, izjavio je ministar.

Dačić je podsetio da smo se poslednjih godina suočavali sa požarima, poplavama, olujama i drugim elementarnim nepogodama koje su pokazale koliko je važno da budemo spremni.

„Na takve izazove može da odgovori samo država koja planski ulaže u svoje institucije, modernu opremu, obuku ljudi i razvoj sistema zaštite i spasavanja. Zahvaljujući takvoj politici, Vlada Republike Srbije, predvođena predsednikom Vlade, uz podršku predsednika Republike Aleksandra Vučića, nastavlja da jača kapacitete Ministarstva unutrašnjih poslova, unapređuje rad Sektora za vanredne situacije i stvara bolje uslove za sve koji svakodnevno brinu o bezbednosti građana. To nisu ulaganja radi statistike. To su ulaganja koja znače bržu reakciju kada izbije požar. Sigurniju intervenciju kada dođe do poplava ili oluja. Veću zaštitu za svaku porodicu i svako domaćinstvo u Srbiji“, rekao je Dačić.

On je pohvalio Ministarstvo za brigu o selu zbog ove inicijative jer, kako je dodao, briga o selu nije samo pitanje razvoja poljoprivrede ili demografske politike, već pitanje ravnomernog razvoja Srbije i očuvanja života u svakom njenom delu.

Dačić je istakao da je važno da u svakom delu Srbije postoje ljudi koji su obučeni, opremljeni i spremni da reaguju u vanrednim situacijama.

„Naš zajednički cilj mora biti da svaka lokalna zajednica bude bezbednija nego danas, da svaki vatrogasac ima bolje uslove za rad i da svaki građanin zna da može da računa na svoju državu kada je suočen sa opasnošću. Poštovani pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava, vaša hrabrost ne meri se samo brojem intervencija. Ona se meri životima koje ste spasili, porodicama kojima ste pomogli, domovima koje ste sačuvali i poverenjem koje građani imaju u vas. Zbog toga imate iskreno poštovanje Republike Srbije i svih njenih građana. Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviće da bude vaš pouzdan partner, da unapređuje saradnju, organizuje zajedničke obuke i vežbe i nastavi sa jačanjem ukupnog sistema zaštite i spasavanja“, naglasio je Dačić.

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić izjavio je da 35 dobrovoljnih vatrogasnih društava danas dobija sredstva da unaprede svoj rad, da budu centri okupljanja i mobilne ekipe koje u svakom momentu mogu da reaguju kada je u pitanju požar ili neka elementarna nepogoda.

„To je ekipa koja treba da bude okosnica jednog sela, jednog mesta gde će ljudi oko njih moći da se okupe, da imaju poverenje u njih, ali istovremeno dobrovoljno vatrogasno društvo je mesto gde ljudi mogu da pokažu svoju solidarnost, spremnost i da konačno nešto praktično odrade za svoju državu. Kad kažem da odrade za svoju državu, danas je i naša država odradila nešto za njih. A to je, finansijski ih pomažemo, do četiri miliona dinara za nabavku opreme, za adaptaciju domova, zgrada, za konstrukciju novih garažnih mesta. Sve to skupa znači jedan novi pristup, novi odnos, u pitanju je novi vid odgovornosti Republike Srbije i vid zahvalnosti prema tim ljudima koji su spremni zaista da pruže maksimum“, rekao je Krkobabić.

Autor: S.M.