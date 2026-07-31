Krkobabić: Prava podrška u pravom trenutku za dobrovoljna vatrogasna društva

Danas gotovo svi očekuju da država Srbija nešto učini za njih, ali ima i onih koji pitaju šta oni mogu da učine za svoju državu. To su pripadnici Dobrovoljnih vatrogasnih društava. I zato, država im ovim programom uzvraća na njihovu spremnost da se nađu i pomognu u najtežim situacijama na terenu, onda kada je to najpotrebnije, rekao je Milan Krkobabić ministar za brigu o selu nakon što su danas u Palati Srbija potpisani ugovori za podršku dobrovoljnim vatrogasnim društvima (DVD), u seoskim sredinama.

Predstavnici 25 gradova i opština širom Srbije potpisali su ugovore kojima se uređuju domovi, obezbeđuje nova oprema, montažni objekti za smeštaj vatrogasnih vozila i opreme, kao i bolji uslovi za rad u 37 dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Sa Ministarstvom unutrašnjih poslova sklopljen je prethodno protokol o saradnji na ovom programu, a današnjem potpisivanju je prisustvovao prvi potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. On se ovom prilikom zahvalio ministru Krkobabiću što je među malobrojnima koji su prepoznali značaj ulaganja u ovakve dobrovoljne organizacije koje su primer požrtvovanosti i solidarnosti na delu, rade za dobrobit celog društva, a ne očekuju nikakvu korist zauzvrat.

Krkobabić je istakao da je angažovanje Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije na čelu sa Lukom Čaušićem od izuzetne važnosti za realizaciju ovog programa i zahvalio ministru Dačiću na nesebičnoj i stručnoj saradnji.

Ukupna vrednost dodeljenih sredstava iznosi 78,3 miliona dinara, a od 37 podržanih dobrovoljnih vatrogasnih društava, pet je u osnivanju. Maksimalan iznos dodeljenih sredstava po društvu iznosio je četiri miliona dinara. Prilikom izbora projekata vodilo se računa o stepenu razvijenosti lokalnih samouprava, njihovom položaju u pograničnim područjima i ugroženosti od požara, kako bi podrška bila ravnomerno raspoređena širom Srbije.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su i predstavnici Vatrogasnih saveza Srbije i Vojvodine, kao i lokalnih samouprava i dobrovoljnih vatrogasnih društava.

„Na ovaj način bićemo spremniji za reagovanje u slučaju požara, elementarnih nepogoda i drugih vanrednih situacija. Ulaganje u vatrogasni dom doživljavamo kao ulaganje u sopstveni dom“, rekao je Aleksandar Radovanović, predsednik DVD „Mramorak“ iz Kovina.

Dobrovoljna vatrogasna društva podržana konkursom imala su 669 intervencija tokom 2024. i 2025. godine. U sedam opština podržano je više dobrovoljnih vatrogasnih društava, a u Bačkoj Topoli i Žitištu čak po četiri.

Zahvaljujuću ovom programu Toplički okrug dobija prvo seosko dobrovoljno vatrogasno društvo u Žitorađi, a prvi DVD dobija i Vlasotince.

