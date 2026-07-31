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PUKLA ISTINA NA NOVOJ S! GRAĐANI HVALE VUČIĆA Džabe spinovi, narod u programu zahvaljuje predsedniku što im je preporodio zavičaj: OVO ĆE DA PODIGNE CEO KRAJ

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/DEJAN ŽIVANČEVIĆ ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove i projekte na zapadu Srbije, a tema koja je privukla veliku pažnju jeste obilazak Staklenog vidikovca "Kablar" na planini Kablar kod Čačka.

U prilogu emitovanom na televiziji Nova S, posvećenom upravo ovom turističkom projektu, građani su govorili o njegovom ogromnom značaju za razvoj kraja, pri čemu su pojedini sagovornici izneli i izuzetno pozitivne stavove o predsedniku Srbije i državnom rukovodstvu.

Meštani su istakli da će novi sadržaji privući veći broj turista i pokrenuti privredni zamajac u tom delu zemlje.

– Uzgred i da mu se zahvalim za ovo i njemu i Ani Brnabić i nadam se da će ovo podići naš kraj ovde. Možete videti da se odavde pola Srbije vidi, koja je lepota ovog kraja i da krenemo punom parom da radimo – poručila je jedna meštanka u uključenju.

Iskrena reakcija građana u programu televizije koja inače kritički izveštava o vlasti pokazala je da se rezultati na terenu vide, kao i da infrastrukturni projekti donose konkretne promene i podršku lokalnog stanovništva.

Autor: D.S.

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