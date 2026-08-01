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'Građani ne treba da brinu za cene goriva' VUČIĆ JASAN: Imamo velike rezerve

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/DEJAN ŽIVANČEVIĆ ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da građani ne treba da brinu za rast cena goriva, jer imamo i dalje velike rezerve, ali da ne zna šta će biti za mesec dana.

"Veoma je teško stanje, ali do sada nije bilo potrebe da brinete. U ovom trenutku i dalje nema potrebe. A šta će biti za mesec dana, ja stvarno ne znam. Ali u ovom trenutku nema potrebe da brinete.

Imamo i dalje velike rezerve. Imamo i dalje velike mogućnosti da utičemo na cene, finansijskih bafera da utičemo na to. Tako da ljudi i dalje ne moraju da brinu. Ja se samo nadam da će da prestane ovo čudo u Iranu i Ukrajini. U Ukrajini neće još. Ja se samo nadam da u Iranu prestane, pa nama svima lakše", kazao je Vučić za TV Informer.

Na pitanje da li su spekulacije medija da su odnosi Srbije i Mađarske lošiji od kada Viktor Orban više nije premijer, odgovorio je da Srbija ima dobar dobar odnos sa Mađarskom.

"Nastavićemo da imamo dobar odnos. Uložili smo u odnose između Mađarske i Srbije da bi bilo ko mogao da po tom pitanju nešto menja. Mađari su naša braća, i tako će i ostati", kazao je Vučić.

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Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Gorivo

#dobar odnos

#rezerve

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