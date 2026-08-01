Vučić bez najave posetio apoteku u Kalni! Predsednik proverio da li se poštuju niže cene lekova: Važno je da ljudi osete KONKRETNE REZULTATE

Predsednik Vučić posetio apoteku u Kalni kako bi proverio primenu nižih cena lekova. Važno je da građani osete konkretne rezultate.

"Obišao sam apoteku ovde u Kalni, kako bih se uverio da su od danas primenjene nove, niže cene lekova", saopštio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Mala uređena apoteka, i stvari funkcionišu onako kako smo rekli. Funkcionišu, fini su lekovi, ljudi su zadovoljni. Sreli smo nekoliko starijih ljudi koji su ranom zorom došli da lekove kupe. Jedna stvar u kojoj smo uspeli, a akciju moramo da nastavimo - poručio je Vučić.

- Uporedio sam stanje i sa apotekama u Beogradu, jer je važno da građani, bez obzira na to gde žive, imaju jednake uslove i podjednako dostupnu terapiju.

Kako je istakao važno je da svaka odluka koju donosi bude sprovedena u praksi i da ljudi osete njene konkretne rezultate.

- Zato želim da se lično uverim da ono što obećamo zaista bude ispunjeno. Nastavićemo da radimo u interesu građana i da merama koje donosimo čuvamo njihov standard i unapređujemo kvalitet života.

Spisak sniženih lekova i cene

Glukofaž koštao 283 dinara, posle mera 121 dinar

Flaviks antikoagulant koštao 302 dinara, posle mera 60 dinara

Lorista koštao 176 dinara, posle mera 50 dinara

Diaprel koštao 265 dinara, posle mera 102 dinara

Klindamicin koštao 226 dinara, posle mera 75 dinara

Hemomicin koštao 184 dinara, posle mera 92 dinara

Levoksa koštao 369 dinara, posle mera 92 dinara

Saflutan koštao 635 dinara, posle mera 181 dinar

Nolpaza koštao 195 dinara, posle mera 97 dinara

Pulmikort, pumpica za astmu, koštala je 320 dinara, posle mera 91 dinar

Panklav koštao 260 dinara, posle mera 71 dinar

Nebilet plus koštao 269 dinara, posle mera 73 dinara

Forxiga koštao 2.500 dinara, posle mera 1.650 dinara

Diuver koštao 372 dinara, posle mera 160 dinara

Preductal koštao 653 dinara, posle mera 363 dinara

Flekanid koštao 1.423 dinara, posle mera 285 dinara

Dolista koštao 574 dinara, posle mera 287 dinara

Movymia koštao 6.393 dinara, posle mera 1.827 dinara

Pentasa koštao 1.822 dinara, posle mera 911 dinara

Mirapexin koštao 560 dinara, posle mera 187 dinara

Prilinda Duo koštao 259 dinara, posle mera 65 dinara

Xalacom koštao 208 dinara, posle mera 69 dinara

Foster koštao 1.728 dinara, posle mera 494 dinara

Symbicort koštao 1.159 dinara, posle mera 331 dinara

Trimbow koštao 2.550 dinara, posle mera 850 dinara

Autor: S.M.