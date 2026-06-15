VUČIĆ OTKRIO KLJUČNU GREŠKU OPOZICIJE! Predsednik komentarisao navode da će biti premijer bez izbora: Ne mogu da izračunaju nikad šta sam ja tačno izračunao

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Gruziji da je jedino važno šta građani odlučuju na izborima, a ne međunarodni akteri ili politički protivnici.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas tokom obraćanja iz Gruzije da je jedino što je stvarno važno šta će reći građani na izborima, a ne šta će reći Evropa, Amerika, Rusija ili bilo ko.

- Vidite jednu grešku koju prave naši politički protivnici. Uvek se oslanjate na birokratske forme i uvek se oslanjate na ono što piše u medijima, a ne na ono što je stvarno važno. Jedino što je stvarno važno to je šta će reći naši građani na izborima, a ne šta će reći Evropa, Amerika, Rusija, bilo ko. Jedino što će reći naši građani je važno. Svi drugi - dobrodošli, hvala, ne hvala. Kako god. Najvažnija je volja naših ljudi. Ja verujem da svi mi zajedno moramo da gradimo bolju budućnost Srbije. Oni se bave matematičkim, političkim inženjeringom - hoće li Vučić da bude izabran za premijera, pa će on da ostane do sledeće godine premijer, a u međuvremenu će da se ide na predsedničke izbore.

- Odmah da vam kažem, neće biti taj slučaj. Jer oni ne mogu da izračunaju, tačno šta sam ja izračunao. Ali jedna od teorija koju su danas pustili, neće biti tako. Oni sebe teše i oni stvarno misle da se neko plaši izbora. Oni ne razumeju da ja ne želim da vladam ni jedan jedini dan ako nemam legitimitet. Nijedan jedini dan ne želim da budem na bilo kojem mestu koje ne zaslužujem, ja nisam oni. Oni polaze od sebe. Što bi rekao pokojni Tijanić: Svako se kreće u granicama sopstvene pokvarenosti. Oni bi da vladaju do poslednjeg dana dok im ne istekne mandat. Mene to u životu ne zanima. Mene zanima da uradim važne stvari za ljude. Te važne stvari za ljude možeš da uradiš jedino ako imaš podršku građana - rekao je Vučić.

Autor: D.B.