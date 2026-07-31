Vučić: Sutra ću obići jednu lokalnu apoteku na istoku SRB i proveriti cene lekova

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će tokom obilaska mesta u istočnoj Srbiji posetiti i jednu lokalnu apoteku kako bi lično proverio da li su od 1. avgusta snižene cene određene grupe lekova, onako kako je ranije najavljeno u okviru paketa novih mera za građane.

Gostujući na televiziji Niš, Vučić je istakao da je niža cena lekova od izuzetnog značaja za kućne budžete, prvenstveno starijih sugrađana, ali i svih onih koji redovno uzimaju terapije – od antibiotika i panklava, do lekova za želudac i dijabetes.

Prema njegovim rečima, lekovi čije su cene ranije iznosile od 1.700 do 6.000 dinara sada će koštati od 600 do maksimalno 1.100 dinara. Takođe je naglasio da ovaj paket obuhvata ukupno 769 lekova, kao i da se procenjuje da će država zbog ovog sniženja na godišnjem nivou izgubiti oko 30 miliona dinara. Vučić je dodao da od 17. avgusta sledi i pojeftinjenje za drugu i treću grupu lekova, čime je obuhvaćeno svih 16 vrsta.

Govoreći o planu svog puta, predsednik je naveo da je intervju vođen nedaleko od Kalne, na putu ka Staroj planini gde će i prespavati, a da ga sutra ujutru očekuju posete Temskoj, Pirotu, Babušnici, Gorčincima i drugim planiranim lokacijama.

Autor: D.S.