STEVANDIĆ: Od mnogo velikih vladara, Aleksandar Vučić je posetio najviše srpskih krajeva i sela u našoj istoriji, a neke i jedini (FOTO)

Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske dr Nenad Stevandić uputio je javnu poruku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, u kojoj je istakao njegov doprinos obilasku srpskih krajeva i očuvanju nacionalnog identiteta.
Stevandić je u objavi napisao:
Споменици се не подижу критичарима већ ствараоцима.— Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) 02. август 2026.
И Бог помаже онима који се труде и вриједно раде и што би наши стари рекли:
Бог прегаоцу даје махове. pic.twitter.com/luL6Yu0WYZ
"Od mnogo velikih vladara, Aleksandar Vučić je posetio najviše srpskih krajeva i sela u našoj istoriji, a neke i jedini.
Po Srbiji skoro sve, a na srpskom zapadu do Drvara (gde je i doneo 'Jumko' fabriku), Grahova i drugih, nisu stizali ni veliki car Dušan Silni, ni kraljevi, ni Stambolić, ni Milošević ni Tadić.
Srpska se zahvaljuje najčvršćim nacionalnim stavom i kod nas nema igre sa novim nacijama, crkvama i kulturama sem srpske.
Pisanje te istorije i čuvanje granica srpskog duhovnog prostora i kulture, danas je trnovit posao pun uvreda i osporavanja, ali je i veliko duhovno postignuće i zadovoljstvo.
Hvala i na mnogaja ljeta, predsedniče."
Autor: D.B.