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STEVANDIĆ: Od mnogo velikih vladara, Aleksandar Vučić je posetio najviše srpskih krajeva i sela u našoj istoriji, a neke i jedini (FOTO)

Izvor: Pink,rs, Foto: Instagram.com/ buducnostsrbijeav ||

Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske dr Nenad Stevandić uputio je javnu poruku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, u kojoj je istakao njegov doprinos obilasku srpskih krajeva i očuvanju nacionalnog identiteta.

Stevandić je u objavi napisao:

"Od mnogo velikih vladara, Aleksandar Vučić je posetio najviše srpskih krajeva i sela u našoj istoriji, a neke i jedini.

Po Srbiji skoro sve, a na srpskom zapadu do Drvara (gde je i doneo 'Jumko' fabriku), Grahova i drugih, nisu stizali ni veliki car Dušan Silni, ni kraljevi, ni Stambolić, ni Milošević ni Tadić.

Srpska se zahvaljuje najčvršćim nacionalnim stavom i kod nas nema igre sa novim nacijama, crkvama i kulturama sem srpske.

Pisanje te istorije i čuvanje granica srpskog duhovnog prostora i kulture, danas je trnovit posao pun uvreda i osporavanja, ali je i veliko duhovno postignuće i zadovoljstvo.

Hvala i na mnogaja ljeta, predsedniče."

Autor: D.B.

#Aleksandar Vučić

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