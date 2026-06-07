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Stevandić osudio uvrede na račun predsednika Vučića: Srbi će ojačati u Crnoj Gori, kao i naše srpsko zajedništvo!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić oglasio se povodom posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Sramne uvrede predsedniku Srbije koji su osvanule pred samit u Tivtu nisu stav naroda već pažljivo osmišljena i dobro pripremljena zajednička pakost osovine milogoraca, Zagreba i autošovinista iz Srbije. Neće im proći! Srbi će ojačati u Crnoj Gori, kao i naše srpsko zajedništvo - napisao je Stevandić na društvenoj mreži X.

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Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Crna Gora

#Nenad Stevandić

#Srbija

#uvrede

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