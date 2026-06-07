Stevandić osudio uvrede na račun predsednika Vučića: Srbi će ojačati u Crnoj Gori, kao i naše srpsko zajedništvo!

Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić oglasio se povodom posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Sramne uvrede predsedniku Srbije koji su osvanule pred samit u Tivtu nisu stav naroda već pažljivo osmišljena i dobro pripremljena zajednička pakost osovine milogoraca, Zagreba i autošovinista iz Srbije. Neće im proći! Srbi će ojačati u Crnoj Gori, kao i naše srpsko zajedništvo - napisao je Stevandić na društvenoj mreži X.

Срамне увреде предсједнику Србије који су освануле пред самит у Тивту нису став народа већ пажљиво осмишљена и добро припремљена заједничка пакост осовине милогораца, Загреба и аутошовиниста из Србије.

Неће им проћи!

Срби ће ојачати у Црној Гори, као и наше српско заједништво! pic.twitter.com/7qVwTmDNTM — Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) 07. јун 2026.

Autor: Pink.rs