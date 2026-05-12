Stevandić povodom odlaska visokog predstavnika BiH: 'Prle je davno znao - Šmit kaput'

Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić oglasio se na društvenoj mreži Iks povodom odlaska Kristijana Šmita.

„Ništa bolje i poučnije nećete čuti i videti o K. Šmitu. ‘Prle iz otpisanih’ je davno znao – Šmit kaput! A prvi broj ‘Glasa’ štampan je u kući moga dede 1943, zbog čega je odveden u logor Mathauzen. Istoriju ipak pišu antifašisti. ‘Šmit kaput, ales kaput’“, napisao je Stevandić.

Ништа боље и поучније нећете чути и видети о К. Шмиту.

"Прле из отписаних "је давно знао-Шмит капут!

А први број гласа штампан је у кући мога деде 1943, због чега је одведен у логор "матхаузен".

Историју ипак пишу антифашисти.

'Шмит капут, алес капут" pic.twitter.com/fj7blraiPV — Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) 12. мај 2026.

Stevandić se i ranije oglašavao povodom uloge Kristijana Šmita u BiH, osporavajući njegov legitimitet i kritkujući odluke koje donosi kao visoki predstavnik.

Autor: A.A.