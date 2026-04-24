Stevandić: U zgradi parlamenta EU se otvara izložba 'Jasenovac sećanje i opomena'

Predsednik Ujedinjene Srpske dr Nenad Stevandić oglasio se na društvenoj mreži X.

- U zgradi  parlamenta EU u Strazburu pred zasjedanja 28.04. Prvi put se otvara izložba "Jasenovac sećanje i opomena" koju su spremili arhivi Republike Srpske i  Vojvodine. Organizator je poslanik Nacionalnog okupljanja Aleksandar Nikolić i Federacija mladih Srba EU. Saučestvuje i NSRS - naveo je Stevandić.

POVEZANE VESTI

Politika

STEVANDIĆ POLOŽIO VENAC NA SPOMENIK DRAGOLJUBA KESIĆA: Slava junacima! (FOTO)

Politika

Stevandić: Šta god Srbima pokušate da otmete, zabranite ili ukinete, oni od toga jednog naprave dvoje!

Politika

Stevandić: Vučić je digao vojsku Srbije, zato je velika meta srbomrzaca koji sklapaju vojne saveze

Region

Stevandić pesmom odgovorio 'hejterima': Tebi, Srpska!

Politika

Reči podrške Milošu Vučeviću! Stevandić: Smatrajte da je moje prebivalište sad na njegovoj adresi

Politika

'DOLAZIMO PREDSEDNIČE U BEOGRAD, DOBRO SE DOBRIM VRAĆA' Nenad Stevandić podržao Vučića i poslao mu snažnu poruku: Nisi poklekao i kada je bilo opasno.