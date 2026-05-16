Stevandić o odluci predsednika Vučića da NE PRISUSTVUJE obeležavanju 20. godišnjice nezavisnosti Crne Gore: Tražiti od njega da nazdravi sa onima koji ugrožavaju naša prava nije samo podlo i nepismeno već i licemerno

Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić stao je u odbranu predsednika Srbije Aleksandra Vučić nakon brojnih napada na njega pošto je odbio poziv za obeležavanje 20. godišnjice nezavisnosti Crne Gore.

- Predsednik Srbije voli Srbe, Srbiju, Republiku Srpsku, Crnu Goru, sve. Poštuje i ne preti drugim narodima i zemljama. Tražiti od njega da nazdravi sa onima koji ugrožavaju naša prava na jezik ili imovinu nije samo podlo i nepismeno već i licemerno. Ta vremena i ljudi su prošlost - rekao je Stevandić na svom X nalogu.

Предсједник Србије воли Србе.

Србије,Републике Српске,Црне Горе, све.

Друге народе и државе поштује и не угрожава.

Тражити од њега да наздравља са онима који угрожавају наша права на језик или имовину, није само подло и неписмено него и лицемјерно.

Та времена и људи су прошлост! pic.twitter.com/RGvkazZVdC — Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) 16. мај 2026.

Autor: Iva Besarabić