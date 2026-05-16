AKTUELNO

Politika

Stevandić o odluci predsednika Vučića da NE PRISUSTVUJE obeležavanju 20. godišnjice nezavisnosti Crne Gore: Tražiti od njega da nazdravi sa onima koji ugrožavaju naša prava nije samo podlo i nepismeno već i licemerno

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić stao je u odbranu predsednika Srbije Aleksandra Vučić nakon brojnih napada na njega pošto je odbio poziv za obeležavanje 20. godišnjice nezavisnosti Crne Gore.

- Predsednik Srbije voli Srbe, Srbiju, Republiku Srpsku, Crnu Goru, sve. Poštuje i ne preti drugim narodima i zemljama. Tražiti od njega da nazdravi sa onima koji ugrožavaju naša prava na jezik ili imovinu nije samo podlo i nepismeno već i licemerno. Ta vremena i ljudi su prošlost - rekao je Stevandić na svom X nalogu.

Autor: Iva Besarabić

#Aleksandar Vučić

#Politika

#SNS

#Srbija

#predsednik

POVEZANE VESTI

Politika

Stevandić: Predsednika Srbije bira narod čija pamet nadživi sve oponente

Politika

Stevandić: Šta god Srbima pokušate da otmete, zabranite ili ukinete, oni od toga jednog naprave dvoje!

Politika

'NEMA STRAHA!' Nenad Stevandić: Pretnje radikalnih fanatika su sve agresivnije, ali Srpska ima nadležne službe koje o tome brinu (FOTO)

Politika

Sastali se Stevandić i Brnabić: Podrška legalno izabranim predstavnicima Srbije i Srpske

Region

Stevandić u francuskom Senatu: Zalažemo se za ravnopravnost, a ne da nam neko drugi određuje šta su naša prava (VIDEO)

Izbori 2024

Stevandić: Trijumf državotvorne ideje na izborima u Srbiji