Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić stao je u odbranu predsednika Srbije Aleksandra Vučić nakon brojnih napada na njega pošto je odbio poziv za obeležavanje 20. godišnjice nezavisnosti Crne Gore.
- Predsednik Srbije voli Srbe, Srbiju, Republiku Srpsku, Crnu Goru, sve. Poštuje i ne preti drugim narodima i zemljama. Tražiti od njega da nazdravi sa onima koji ugrožavaju naša prava na jezik ili imovinu nije samo podlo i nepismeno već i licemerno. Ta vremena i ljudi su prošlost - rekao je Stevandić na svom X nalogu.
Предсједник Србије воли Србе.— Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) 16. мај 2026.
Autor: Iva Besarabić