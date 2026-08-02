Dačić: Kofer sa telom Ruskinje pronašao policijski pas, sve pohvale Policijskoj brigadi

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obišao je danas pripadnike Policijske brigade i njihove policijske službene pse povodom uspešno realizovane akcije u kojoj je, zahvaljujući stručnosti vodiča i dobroj obučenosti službenog psa, pronađeno telo državljanke Ruske Federacije, i tom prilikom istakao značaj koji četa za vođenje i obuku službenih pasa ove posebne jedinice policije ima u izvršavanju složenih policijskih zadataka.

„Ovaj poslednji događaj koji se desio, kada je sada već čuveni službeni pas Aki pronašao mesto gde je ubica sakrio leš na jednom nepristupačnom terenu, gde bi verovatno bez njega i njegovog vodiča ta potraga trajala mnogo duže, možda i danima, bio je povod ove posete da im se zahvalim, pre svega, kao i da javnost vidi koliki značaj ima jedan deo ove naše jedinice“, rekao je ministar.

Istakavši da se policijski službeni psi koriste u velikom broju zadataka od otkrivanja narkotika, eksplozivnih naprava, oružja i većih količina novca, do sprečavanja fizičkih i terorističkih napada, ministar je ukazao da Policijska brigada ima više od 60 policijskih službenih pasa, od kojih je više od 40 radno aktivno.

„Ova jedinica brine o službenim psima, nema njihove prodaje posle prestanka službe, a čak je jedan od najkvalitetnijih i najobučenijih pasa udomljen iz azila. Reč je o visoko kvalitetnoj jedinici koja je veoma posvećena svom radu i od velike koristi za našu policiju u celini“, naglasio je ministar i najavio da će Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviti sa ulaganjima u razvoj ovog važnog dela policije.

On je podsetio da je Ministarstvo imalo projekat sa OEBS kojim je omogućena nabavka opreme, ali da će se u narednom periodu raditi na unapređenju infrastrukture, stvaranju boljih uslova za obuku službenih pasa i time na sveukupno jačanje kapaciteta srpske policije.

Vodič u četi vodiča službenih pasa Policijske brigade Vladan Kovačević naglasio je da je nedavna realizovana akcija potrage rezultat dugoročnog i profesionalnog rada sa službenim psima kojima se posvećuje maksimalna pažnja.

Autor: A.A.