Dačić: Važne podsticajne mere u cilju veće zastupljenosti manjina u policiji

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić istakao je danas, na drugom zajedničkom susretu organizovanom povodom godišnjeg izveštavanja Policijske asocijacije „Evropski policajci nacionalnih manjina“, značaj stalne podrške pripadnicima nacionalnih manjina, kao i podsticajnih mera koje Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi radi njihove veće zastupljenosti u policiji.

Ocenjujući saradnju Ministarstva unutrašnjih poslova sa Policijskom asocijacijom „Evropski policajci nacionalnih manjina“, Misijom OEBS u Srbiji i Nacionalnim savetima nacionalnih manjina kao primer dobre prakse udruženog rada za unapređenje položaja nacionalnih manjina u policiji, Dačić je ukazao na brojne zajedničke aktivnosti usmerene na promociju i podsticanje pripadnika nacionalnih manjina za upis u Centar za osnovnu policijsku obuku.

„Redovno se održavaju sastanci predstavnika Policijske asocijacije, Misije OEBS u Srbiji, Uprave za policijsku obuku Sektora za logistiku i Direkcije policije, na kojima se razmatraju mere i aktivnosti koje se mogu preduzeti. Istakao bih i da je tokom 2025. godine za članove asocijacije, u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji, organizovano nekoliko obuka koje su imale za cilj da unaprede znanja i veštine članova asocijacije i da im olakšaju i unaprede budući rad“, rekao je ministar, izrazivši nadu da će se ova praksa nastaviti i da će sve veći broj građana, a posebno pripadnika nacionalnih manjina, biti obuhvaćen obukom u Centru za osnovnu policijsku obuku.

Ministar je podsetio da Ministarstvo unutrašnjih poslova prilikom zasnivanja radnog odnosa posebnu pažnju posvećuje zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u policiji, u cilju ostvarivanja pune ravnopravnosti svih građana.

On je zahvalio predstavnicima ove policijske asocijacije na dugogodišnjem zalaganju i doprinosu u unapređenju položaja pripadnika nacionalnih manjina u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kao i na uspešnoj promociji policijske profesije među njima.

„Posebno sam zadovoljan jer sve veći broj članova Asocijacije čine mlade kolege. Ministarstvo unutrašnjih poslova i Misija OEBS u Srbiji će i dalje raditi na vašem usavršavanju, a na vama je da nastavite i unapredite rad Asocijacije“, poručio je ministar predstavnicima Asocijacije koji su povodom ovog susreta priredili autentične kulinarske specijalitete.



Zamenica šefa Misije OEBS u Srbiji Karolina Hidea istakla je značaj ove asocijacije koja, kako je rekla, u ime MUP, obavlja važan posao kroz rad sa kandidatima i podršku u njihovoj pripremi za programe obrazovanja i obuke. Dodala je da je saradnja Misije OEBS, MUP i Asocijacije doprinela značajnom približavanju potencijalnim kandidatima, pripadnicima nacionalnih manjina koji žele da postanu policijski službenici, i izrazila uverenje da će se daljim radom doći do ostvarenja potpune inkluzivne policije koja odražava, kako je rekla, raznolikost društva u Srbiji. Hidea je podsetila da je Misija OEBS u Srbiji tokom prethodnih godina kontinuirano pružala praktičnu podršku ovoj asocijaciji kao i MUP, kroz promotivne materijale i testove za nove polaznike na jezicima nacionalnih manjina, ali i kroz aktivnosti koje su usmerene na približavanje manjinskim zajednicama širom zemlje i dodala da će se saradnja nastaviti i ubuduće.

Nenad Tairović, predstavnik ove policijske asocijacije, izrazio je zahvalnost Ministarstvu unutrašnjih poslova zbog nesebične pomoći u radu i realizaciji planiranih aktivnosti, a to je pre svega, kako je rekao, veća zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u sektoru bezbednosti Republike Srbije, kao i predstavnicima Misije OEBS u Srbiji na finansijskoj pomoći.

„U Ministarstvu unutrašnjih poslova radi 2.700 kolega i koleginica, članova Asocijacije, koji predstavljaju 19 nacionalnih manjina. Pored redovnih zadataka, članovi ove policijske asocijacije se bave i humanitarnim radom. Više od 1.300 jedinica krvi su dali prošle godine“, istakao je Tairović.

Pripadnice nacionalne manjine u MUP i članice Asocijacije Ajeta Halilović i Dušica Ivanov istakle su da je cilj ove asocijacije pružanje podrške svima koji rad u policiji vide kao svoj profesionalni i životni poziv, kao i da jednak pristup obrazovanju i radu u policiji jača njen ugled i poverenje u celom društvu.

