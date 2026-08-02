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'HVALA TRAMPU ŠTO PRIMEĆUJE SRBIJU' Vučić o transparentu američkom predsedniku: Srećan što je neka sportska manifestacija lepo prošla

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/STEVEN SENNE, Tanjig/Vladimir Sporčić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je danas američkom predsedniku Donaldu Trampu što, kako je rekao, primećuje Srbiju.

"Ja sam srećan što je neka sportska manifestacija lepo prošla, što smo mi bili dobri domaćini. Dejna Vajt je sjajan tip i ja se nadam da će oni i ubuduće da organizuju događaj u Srbiji. Hvala predsedniku Trampu što primećuje Srbiju, to je sve što mogu da kažem", rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše to što je Tramp podelio transparent sa sportskog događaja koji je održan u Beogradu.

Američki predsednik Donald Tramp podelio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social video-snimak na kojem se vidi da su navijači koji su prisustvovali UFC spektaklu u Beogradskoj areni istakli transparent na kojem piše: "Predsedniče Tramp, Srbija vam želi dobrodošlicu".

Autor: Iva Besarabić

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