AKTUELNO

Politika

'ZAKON KORISTE KAO BATINU' Lider SNS Vučević najoštrije osudio hapšenje Vladislava Dajkovića u Crnoj Gori: Nećemo nemo posmatrati bilo kakav vid represije

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Instagram.com/milosvucevic ||

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević osudio je privođenje Vladislava Dajkovića od strane crnogorske policije.

-Najoštrije osuđujem privođenje Vladislava Dajkovića od strane crnogorske policije. Ovakav potez predstavlja ništa drugo do otvoreni pokušaj zastrašivanja i klasičan politički progon čoveka čiji je jedini „greh“ to što se ponosno bori za prava srpskog naroda i otvoreno govori istinu. Danima i godinama gledamo kako oni koji treba da sprovode zakon, isti taj zakon koriste kao batinu za obračun sa srpskim aktivistima i političkim neistomišljenicima. Umesto da se bave stvarnim kriminalom, crnogorske vlasti treniraju strogoću na legitimnim političkim predstavnicima- napisao je Vučević na svom Instagram profilu.

On je dodao da se zahteva sa prekidom ove sramne prakse pritisaka na srpski narod u Crnoj Gori.

-Srpska napredna stranka će uvek čvrsto stajati uz svoj narod i njegove predstavnike, ma gde oni živeli i neće nemo posmatrati bilo kakav vid represije- poručio je lider SNS.

Autor: Iva Besarabić

#Aleksandar Vučić

#Miloš Vučević

#Politika

#SNS

#Srbija

POVEZANE VESTI

Politika

LIDER SNS VUČEVIĆ NAJOŠTRIJE OSUDIO HAPŠENJE MILANA KNEŽEVIĆA: Puna podrška Milanu našem sunarodniku, bratu i prijatelju! Naprednjaci su istinski uz t

Politika

LIDER SNS VUČEVIĆ UŽASNUT NASILJEM NAD SANDROM BOŽIĆ Oštro osudio agresiju, a evo šta je poručio blokaderima: Lepo su obeležili 11 meseci tragedije -

Politika

LIDER SNS VUČEVIĆ NAJOŠTRIJE OSUDIO NAPAD NA PORODIČNU KUĆU UREDNIKA INFORMERA VUČIĆEVIĆA Poslao jasnu poruku, očekuje da će za vandalski čin odgovara

Politika

Vučević o suspenziji Dajkovića: Do promena u Crnoj Gori 2020. godine ne bi došlo bez srpskih glasova, ali sada znamo na čemu smo!

Politika

LIDER SNS VUČEVIĆ ČESTITAO BOŽIĆ UZ SNAŽNE REČI VLADIKE NIKOLAJA: Neka nas Hristovo rođenje podseti na najveće vrednosti koje nas povezuju- zajedništv

Politika

SRETENJSKA PORUKA KOJA ODZVANJA! Lider SNS Vučević: Nastavljamo još snažnije da gradimo i branimo Srbiju, čestitam svim laureatima