'ZAKON KORISTE KAO BATINU' Lider SNS Vučević najoštrije osudio hapšenje Vladislava Dajkovića u Crnoj Gori: Nećemo nemo posmatrati bilo kakav vid represije

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević osudio je privođenje Vladislava Dajkovića od strane crnogorske policije.

-Najoštrije osuđujem privođenje Vladislava Dajkovića od strane crnogorske policije. Ovakav potez predstavlja ništa drugo do otvoreni pokušaj zastrašivanja i klasičan politički progon čoveka čiji je jedini „greh“ to što se ponosno bori za prava srpskog naroda i otvoreno govori istinu. Danima i godinama gledamo kako oni koji treba da sprovode zakon, isti taj zakon koriste kao batinu za obračun sa srpskim aktivistima i političkim neistomišljenicima. Umesto da se bave stvarnim kriminalom, crnogorske vlasti treniraju strogoću na legitimnim političkim predstavnicima- napisao je Vučević na svom Instagram profilu.

On je dodao da se zahteva sa prekidom ove sramne prakse pritisaka na srpski narod u Crnoj Gori.

-Srpska napredna stranka će uvek čvrsto stajati uz svoj narod i njegove predstavnike, ma gde oni živeli i neće nemo posmatrati bilo kakav vid represije- poručio je lider SNS.

Autor: Iva Besarabić