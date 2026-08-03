UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Vučić u Čipuljićima razgovara sa meštanima: Mi smo dobri prijatelji i to da promene ne mogu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja posetu Republici Srpskoj i srpskim povratničkim opštinama u Federaciji BiH. Prema planu, predsednik danas obilazi Srbe na Kupreškoj visoravni, Јanju i Bugojnu.

Vučić u Čipuljiću

Predsednik u dvorištu kuće razgovara sa komšijama i okupljenim narodom.

- Pola života sam proveo na ovom mostu, kao i ova deca ovde... Zlatko, da ne promašim, ovo je bila baba Višnjina kuća, je li? Ona stara, da. Ona stara gde je ona živela. Je l' tako? A ovo je... ovo je sad napravljeno umesto ambara onog starog što je zapaljeno. Možda je sve identično. A ovo je ova naša kuća, spaljena. Moja. Šerif je kupio od moje tetke kuću, čuvao ovo imanje, i u godinama kada to nije bilo jednostavno. Dobar komšija. Oni mogu da piju od ujutru do uveče i niko nije pijan.

- Ponosan sam na svoje komšije, mi smo dobri prijatelji i to da promene ne mogu. Siguran sam da ćemo mnogo i dugo da živimo u miru i razmišljamo na drugačiji način. Kroz ovu kuću je prošlo 300 ljudi za dva tri sata i uglavnom su ljudi odavde poreklom ili su se ovde doselili. Tako da, ovde je, znate, posle rata, kad je došao Šerif i mnogi drugi kad su došli ovde, to je za nas bilo teško, kao što je za Bošnjake u nekim drugim delovima bilo teško.

- Sad, ko zna do kad ćemo mi da ostanemo, pojedemo, popijemo i nemamo problem. I da razgovaramo o tome kako da asfaltiramo ovaj put, i kako da rešimo neke druge probleme. Koliko mogu da pomognem, malo, ali ne mogu više koliko mogu da pomognem i košarkaškom klubu i sve drugo. Tako da, ja samo imam jednu zamerku za sve druge koji uvek, i tamo gde nemaju neprijatelje, pokušavaju da nađu neprijatelje.

Meštani su u razgovoru sa predsednikom istakli i da su ovde održavani veliki šahovski turniri sa velikim imenima.

- Mladen Vučić, moj brat od strica, igrao šah nenormalno, intermajstor biti, samo jedna kategorija ispod velemajstora. Jedan je od najboljih bio šahista u Bugojnu, jedan od... trojice, četvorice najboljih šahista, ali ovde su svi došli.

Predsednik Vučić dočekao je predsednika DNP Milana Kneževića u kući svog dede u Čipuljiću.

- Za mene je ovo veliki dan, videli ste koliko je desetine i desetine komšija i prijatelja došlo, uglavnom Bošnjaka, muslimana, Srba naravno, ono što ih ima ovde malo. Od pola 7, 7, ćemo da ugostimo sve, pa i do sada smo sve ugostili, primili dole, i ja sam razgovarao sa njima. Šerif je komšija prvi tu, pa se on prihvatio i uloge domaćina. I moji, Vanja i Roman, naravno, to je moja porodica, familija, i oni tu pomažu. Došao je i mali Nikola iz grada, evo, on je isto, on je sad u Gradiški, on je izbegao, čitava porodica je došla ovde zbog naše kuće. Inače, ovde su naše ove dve kuće, neko im je rekao od domaćih Hrvata, to su bile prve dve spaljene kuće. Prve dve spaljene i srušene, onda su sve druge: i Vučića kuće, i Kadijevića kuće, i Lukića kuće, i Stanića kuće, i Čavića kuće, i sve druge.

- Tako da, neko im je tačno po redu rekao kako da sve najuglednije kuće Srba ruše, a onda sve više nije bilo reda. To je bila neka vukovarska garava, neka bojna njihova, koja se vraćala posle Vukovara, i to su uradili. Evo, mi smo ovo obnovili sad, sve se promenilo. Nekada su ovde živeli samo Srbi, sad žive gotovo samo Bošnjaci. Ima takvih mesta i na drugoj strani, da budem iskren, ali ja sam srećan što smo mi zadržali, kao porodica, prijateljske odnose sa svim komšijama.

- Meni je mnogo drago što sam danas bio u Novom Selu, u Srpskom Kupresu, što sam bio u Šipovu, u Janju, što ćemo nešto malo da pomognemo tim sredinama. Drago mi je što vidim borbenost u očima tih ljudi, tih ljudi, želju da urade nešto, da izgrade. Što sam u porodici Ilić, u selu Vodica, video mlade ljude koji žele, pa čak ne kriju, i četvoro i petoro i šestoro dece, i da ostanu na selu, da se bore za svoj kraj, i to mi onako daje malo nade. A videćete koliko je to tužno kada, ako budete slučajno hteli da odete, ima naših grobova dosta, toliko mnogo da ćete da se zapitate kako je moguće da više nema Srba ovde. Naše groblje, posle katoličkog groblja dole u gradu i Sultanovićima, najveće groblje, ali nema više Srba. Šta da radite, mora da se živi, i zato sam i rekao: mi moramo da imamo jasnu, jedinstvenu nacionalnu strategiju. I ponoviću vam ono na čemu ću da insistiram i sutra, gde ću posebno da govorim, a to je da mi moramo između sebe da razgovaramo, da čuvamo mir, da nam napreduje ekonomija. Sada vreme radi u našu korist, ranije vreme je išlo protiv nas i radilo je u korist svih drugih - rekao je Vučić i dodao:

- Danas vreme radi u našu korist. Mi se najbrže razvijamo, mi najbrže napredujemo, vreme radi za nas. Moramo da budemo strpljivi, trpeljivi i pametni, ali moramo da imamo tvrde i čvrste nacionalne zahteve i interese. I sa gnušanjem odbacujem ideju koja je ponuđena srpskom narodu od lažnih patriota o policentričnom srpstvu. Tako su nam prodavali priču o konfederalnoj, o konfederalnoj Jugoslaviji koja će na najbolji način da zaštiti interese srpskog naroda, pa su nam pocepali Srbe na bog zna koliko država. E, tako bi sad i da nam narod pocepaju, i jezik da nam pocepaju, i da nigde ne bude srpskog jezika, da nigde ne bude srpske trobojke, već da svako ima neku svoju priču i neki svoj lokalni i partikularni grupni interes. To je jedna opaka i opasna priča koju su smislili neprijatelji srpskog naroda, razne agenture, a prihvatili ih lažni patrioti da bi mogli da opravdaju svoje antidržavno delovanje, pre svega u Srbiji, i antisrpsko u drugim delovima nekadašnje Jugoslavije. E, to je ono što sam ja hteo da vam kažem - rekao je Vučić i nastavio:

- Ja se ponosim svojom srpskom imovinom, i tu je priča o Srbiji. Ovo je srpska kuća, ovo je kuća Srbina, zato su je spalili. I ova pored je kuća Srbina. Mi nismo dirali kuće komšija, ni Hrvata, ni muslimana. Nisu ni muslimani naši. Hrvati jesu. Mi nismo ničiju kuću dirali, ničiju kuću spalili nisu. Moje imanje, naše imanje. Mi imamo šuma, ne znam koliko desetina hektara, livada, koliko hoćete. Danas, kad smo dolazili, sve ono prema prozoru što ste mogli da vidite, šuma naših. Koliko livada imamo s ove druge strane, Barica, Karolinke, svega drugog, dakle, to ne možete da prebrojite. A to je zato što je naš deda bio najbogatiji, on je imao pred rat 2 kamiona, zato su gubili prvo. I oni koji su radili za njega, Hrvati, rekli su mu, kad je postao stožernik, taj čovek, to znači gradonačelnik kod Hrvata, on mu je rekao: "Neće ti gazda dađe dlaka s glave. " Pošto je njemu Anđelko ime, pa mu je majka, kad su njega ubili, pošto se moj otac posle toga rodio, dala svom sinu ime Anđelko. Po mužu. I onda je, a rodila ga je u Srbiji, i on je rekao: "Neće ti dlaka s glave falit, samo mu je glava falila. " Drugi, treći dan, kako su uspostavili vlast, NDH ovde. Znaju to svi, svi komšije muslimani znaju, svi znaju to ovde, nije to ovde neka velika tajna. Tako da, tamo gde sam ja, biće i moja zastava i zastava mog naroda. I nikome, kao što vidite, ne smeta, nikoga ne vređamo. Poštujemo sve komšije, ja ću s njima dugo da ostanem, pojedemo, popijemo, ispričamo se, i o nekim starim vremenima, da nešto uradimo i za buduća vremena. Ako možemo nešto da pomognemo, možemo, ako ne, da odmognemo, nećemo sigurno - rekao je Vučić.

- Mi mislimo sada da potpišemo ugovor za autoput do Mačkata, stalno mi krupanje Mačkata, od kamena, dakle do Mačkata, dakle od Požege do Užica, tako da je to za Bjelopoljce važno, jer im ostaje samo parče od Prijepolja do Čajetina, odnosno od Prijepolja preko Nove Varoši, i to je to. Što se tiče ovog drugog dela puta, koji treba da se nasloni na vaše autoputeve, takođe krećemo da radimo, ali nama sad dolazi najteža deonica, i to je najteža deonica puta, je tih 75 km Ivanjica-Duga Poljana, to je Sjenička opština, to će da košta preko 2, možda 2,5 milijarde, Bog će znati koliko je to, jer je to najteže nešto, tu nema ispod 3 5, sve, sve tuneli i mostovi, sve tuneli i mostovi, nema, 75% trase su mostovi i tuneli. Koliko godina će da se radi, računaj 4 godine, najmanje - rekao je Vučić.

Vučić stigao u očevu porodičnu kuću

Predsednik Vučić stigao je u porodičnu kuću Vučića u Bugojnu. Kazao je da ima tremu uvek kada dolazi ovde.

- Mi krave kada smo čuvali, idemo gore na brdo...posle smo raznosili mleko. Tu sam učio nešto da radim kao klinac. Igrali smo fudbal, tada telefona nije bilo. Nekada sam pomagao košarkaški klub ovde, pa ćemo da vidimo da li možemo još da pomognemo.

- Ovde su svi Srbi, sem porodice Čavić, navijali za Zvezdu. Bukvalno svi, negde oko 3.500 ljudi.

- Malo je Srba ovde, nema 40-ak u čitavoj čaršiji. Malo ću da odmorim, pa sam posle pozvao sve ljude.

Kako kaže, po 3-4 meseca je provodio u ovom mestu.

Vučić u poseti Bugojnu

Predsednik razgovara sa novinarima.

- Nekada sam pomagao košarkaški klub ovde, pa ćemo da vidimo da li možemo još da pomognemo. Ljudi su ovde navijali za Zvezdu, u Poreču za Partizan, a u gradu za Hajduk ili Dinamo.

Vučić je pozvao okupljene meštane da mu budu gosti u obnovljenoj porodičnoj kući u selu Čipuljići.

Obraćanje predsednika Vučića i Milorada Dodika

Dodik se zahvalio Vučiću što je došao u ovaj kraj, i kaže da je ponosan na narod koji se vratio tu posle zločina koji su počinjeni nad Srbima.

- Ostaje nam da se bavimo osnovnim životnim problemima. Čujem da je vodovod najveći problem, i čujemo da je predsednik Vučić rekao da će država Srbija 60 odsto toga finansirati. Zahvaljujući Vučiću, Srbija stoji iza nas. On je prvi predsednik Srbije koji je stupio na ovo tlo. On je naše gore list, nedaleko odavde je rođen, i ima empatiju i solidarnost sa nama - rekao je Dodik.

Vučić je ispravio Dodika kroz smeh, i rekao je da je rođen u Beogradu, ali da odavde vuče korene i da je ponosan na to.

- Ovo je najveći skup koji je Novo Selo videlo. Nisam ni objavio da ću doći ovde, ali ste došli. Za nas je važno da uradimo nešto što ćete pamtiti, i načelnik nam je rekao da je voda najpotrebnija, i mi smo doneli odluku da finansiramo 60 odsto troškova. Hoću da vam se zahvalim i na tome što čuvate budućnost srpskog naroda, ovde gde je to veoma teško - istakao je on.

- Hvala vam što čuvate srpsko ime i prezime, i što čuvate sećanje na poginule mučenike i junake! Srbija vas beskrajno mnogo voli, i nikada ne sumnjajte u našu ljubav - rekao je predsednik.

Jedan meštanin je kroz smeh rekao predsedniku da se njegova žena kada je bila mala igrala sa Vučićem, kada je dolazio u ovaj kraj.

Vučić stigao u Novo Selo na Srpskom Kupresu

Predsednik Vučić je po dolasku u Novo Selo krenuo ka crkvi, i kaže da je sreo usput veći broj ljudi koji su se iz Srbije vratili tokom leta na svoju imovinu da održavaju imovinu.

- Nema više od 300 Srba, ali to su ljudi koji leti dođu... Teško je nešto lepše naći od ovoga, predivno - kazao je Vučić.

Na pitanje šta je moguće uraditi da se ne ponove zverstva i zločini kakvi su se dešavali ovde devedesetih, predsednik kaže da je hrvatska vojska u ovom kraju pravila velike zločine.

- To je život, i da naučimo kako ubuduće da budemo i pametniji, da se odbranimo, ali i mi da znamo da nikoga ne napadamo. Ovo je predivno mesto, ali malo ljudi živi. Malo je i Hrvata, svi odoše za Split - rekao je Vučić.

Dodaje da su ova mesta mnogo stradala, i da je mnogo ljudi preživelo Drugi svetski rat, ali da nisu mogli da prežive devedesete.

U crkvi Presvete Trojice u Novom Selu se nalaze mošti Svetog Marka Kupreškog, koji je postradao od ustaša. Starešina hrama je predsedniku i novinarima objasnio istorijat hrama.

- Ovde se ne skida crnina, toliko su teški zločini... Drugačiji su običaji nego u Srbiji, videćete i sutra, bukvalno su svi u crnini ni na vrućini. Ako vidite nekog starca, videćete mnogo žena u crnini, kod nas ovde u ovom kraju se to ne skida - rekao je predsednik.

Istakao je važnost naše crkve i sveštenika, koji znaju sve o svojim parohijama i svakog čoveka koji živi tu.

Predsednik je doneo i pomoć za crkvu, i rekao je da je država spremna da pomogne po bilo kom pitanju.

Vučić je sa starešinom hrama posetio i spomen sobu ratnicima poginulim u odbrambeno otadžbinskom ratu.

Predstavnik lokalnih vlasti je Vučiću uručio gusle, a dobio je i knjige o tom kraju i običajima.

Koliko je teška sudbina Kupresa, predsednik kaže da i dalje na hrvatskoj televiziji prikazuju ženu jednog Hrvata koji je nestao tokom ratova, kog se seća iz detinjstva, a kog supruga i dalje traži.

- Malo mesto, svaku kuću smo svi znali, i ko je iz ugledne familije, i ko nije... Hamdija Jusufspahić, otac Muhamedov i Mustafin je isto odavde, iz mesta ka Bugojnu. Oni su pomagali našem narodu, pomagali su da se izvlače tokom Drugog svetskog rata - rekao je on.

Meštani su rekli da nemaju vode, i apelovali su za pomoć, a Vučić je istakao da će država Srbija obezbediti barem 60 odsto sredstava, dok će ostalo Republika Srpska.

Predsednik je zatim položio venac na spomenik žrtvama ustaškog terora, 43 kosca koje su pripadnici vojske NDH poklali i pobacali u jame.

Kaže da mu je drago što kao predsednik može da obiđe ove krajeve i da pomogne našem narodu.

- Ja sam živeo sa time, mene je baka vaspitavala, znao sam sve što se zbivalo u Drugom svetskom ratu. Neki od bošnjačkih lidera kažu da sam pogrešno vaspitavan, zadojen... Za mene je da gledam kako ovo ekonomski da raste i procveta, da ljudi lepo žive, i da brinemo o našem narodu - kazao je on.

Vučić dodaje da je procena inflacije za poslednji mesec 1,9 odsto, i da smo uspeli to da pobedimo.

- Sada samo da gledamo kako da ubrzavamo i idemo napred sa stopom rasta - rekao je on.

Na pisanje Slobodne Bosne da "prosipa priče o miru", i da se hvali ekonomijom, Vučić ističe da ne priča on priče o uspesima, već da to kaže MMF.

- Ove godine se borimo za prvo mesto, a sledeće godine ćemo biti prvi. Šta ja prosipam ili ne prosipam, neka se oni bave time, ja ću da se bavim ekonomijom - naglasio je on.

Vučić i Dodik su položili vence i stradalima u odbrambeno-otadžbinskom ratu 1992.-1995.

Predsednik je rekao da su Hrvati 1995. godine posle Oluje sve u ovom kraju "počistili" i spaljivali.

Vučić stigao u selo Vodice

Predsednik Vučić je stigao u selo Vodice, u posetu jedinoj srpskoj porodici u tom mestu. On je zatražio da se uradi put, pošto je domaćin rekao da ništa ne može da uradi bez toga.

- Neverovatna je lepota ovde, priroda - rekao je Vučić.

Predsednik je pozvao izvođača za izgradnju puteva, i dao je telefon domaćinu da sam kaže kuda treba da prođe asfaltirana saobraćajnica.

Vučić se interesovao i kako teku radovi na porodičnoj kući, i kaže da je sreo majstora koji je radio i na njegovoj porodičnoj kući. Milorad Dodik je obećao domaćinu Darku Iliću da će pomoći da se završi kuća u Vodicama.

- Ovo što sam ja rekao za put, to će biti završeno za 15-20 dana - kazao je predsednik domaćinu.

Predsednik razgovara sa narodom

Veliki broj ljudi pozdravio je aplauzom Vučića, a potom su zapevali narodne pesme ovog kraja. Vučić i Dodik su zatim seli za trpezu i razgovarali sa narodom.

Predsedniku su poklonili veliku ikonu, kao i knjigu o ovom kraju.

- Ljudi, da zapevate vi još jednu ako može - rekao je predsednik pevačima. Oni su mu poklonili drvene proizvode koji simbolizuju tradicionalni život ovog kraja.

Predsednik se interesovao koliko ljudi stvarno živi u Šipovskoj opštini, i rečeno mu je da je oko 8.000, od toga 7.500 Srba.

Vučić stigao u Janjske otoke

Predsednika je omladina ponudila pogačom i solju, i u razgovoru sa načelnikom opštine obavešten je da je najvažniji put do manastira Glogovac.

- Moji momci su noćili ovde kod vas u Šipovu. Mislim da bi bilo važno da još žena dobije posao, kao u Drvaru kada bi moglo jedno 50-60 žena da dobije posao. Razmislite šta vam je važnije, to ili put do manastira - pitao je on načelnika, koji mu je rekao da je proizvodni pogon bitniji.

Vučić ističe da je deo njegove porodice sa majčine strane poreklom iz Janja.

- Ovde su sve Srbi, posle ćemo ići u jedno malo mesto Vodice, gde se čovek jedan vratio. To je prvi put i da se tu rodilo dete posle toliko vremena. A vi novinari pokažite svima kakva je lepota ovde. Vidite zastave Srbije na svakom mestu, ljudi su ovde posebno hteli da pokažu koliko vole Srbiju - kazao je Vučić-

Ovo je prvi put da predsednik Srbije dolazi ovde, istakao je Vučić.

- Ali morate imati u vidu jednu stvar. Ja sam najduže predsednik i premijer, pa sam imao priliku da posetim više mesta. Meni je bilo lakše da posetim više mesta, da budem objektivan. A druga je stvar što neki ni po završenom mandatu nisu ni čuli za ova mesta. Neko živi za Severinu, a neko za svoj narod u Janju, Šipovu, Kupresu - kazao je predsednik.

Ja sam presdednik svih građana Srbije, dodaje on, i ističe da je njegov posao da gradi najbolju politiku u interesu naroda.

- I juče sam rekao, znam da je ljudima interesantnije da li je lepo jezero, ovo ili ono, ali čini mi se da je ono što sam rekao na Manjači posebno značajno. Mi moramo da se posvetimo razvoju ekonomije, to je ono što nam donosi prednost - naglasio je on.

Kaže da moramo da izbegnemo patriotske prevare koje nam nude policentričnost kako bi podelile Srbe.

- Došlo je do toga da se ljudi izjašnjavaju kao pravoslavci, ali nacionalno nisu Srbi. I mi moramo Republici Srpskoj da budemo zahvalni. Na teritoriji BiH je manje Srba nego u Crnoj Gori, a Crna Gora nas je četiri puta optužila za genocid, priznali su tzv. Kosovo, a Republika Srpska to nikada nije dala. Velika je razlika između onih koji vode ujedinjenu politiku u odnosu na one koji hoće da razbijaju integralističko jezgro srpskog naroda. Ne zaboravite da su litije krenule u Crnoj Gori kada su neki hteli da prave Pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, samo da izbrišu ono srpska. I verujte mi da takve ideje i dalje postoje - rekao je Vučić.

Podsetio je da su ustaše tokom Drugog svetskog rata pravile svoju pravoslavnu crkvu sa raspopom Germogenom, i dodaje da je ekonomija najvažnija, ali da moramo izbeći podele i prevare.

- Ključni su razgovori i razumevanje da jedni bez drugih ne možemo. Ne mogu ja da kažem vi ste veliki, mi smo mali, pa morate da me slušate. Dodiku sam uvek govorio šta mislim, ali nikada nisam zahtevao ništa. Nijedan jedini put, i rekao sam da ćemo biti uz njih šta god da odluče. I ja mislim da tako morate da se ponašate, i da je to odgovorno sa naše strane, mi moramo da pokazujemo takvu vrstu odgovornosti. Srpska je mnogo za nas uradila, i u ovim ključnim političkim pitanjima mnogo. I uvek su bili uz Srbiju, ne samo u kafani, što ja znam tih junaka to ne mogu da vam objasnim. Bili su uz Srbiju na najtežim mestima mogućim, na svakom mestu u svetu, i to je ogromna razlika u odnosu na neke druge stvari - istakao je on, a Dodik je dodao da se to uvek podrazumevalo.

Ponovio je da je u tišini godinama uvođen termin Srbijanac, i zapitao je zašto niko ne kaže da je Usame Zukorlić Srbijanac.

- Srbijanac je svaki Srbin, samo bi pogrdno da kažu Srbijanac. Kako nikada niste čuli da u Hrvatskoj kažu za Pupovca da je Hrvatijanac. A ne, to njihovo unižavanje srpskog roda važe samo za Srbe. Neće da vam kažu Srbijanac Suljo Ugljanin. Nego kažu bošnjački lider. To i ja kažem, ali mu ja ne izmišljam imena druga. Sve što tražimo je da poštujete nas Srbe, i da nas nazivate Srbima. Ni vojvođanski, ni istočnosrpski, ni bosanski, ni hrvatski. Svi smo Srbi, nema razlike među nama ni u veri, ni u kulturi... Nemamo problem da živimo u više država, već imamo problem sa time da vređate naš nacionalni korpus, ispotiha kako se kaže ovde, sve onako da se ne primeti mnogo, kao da nikoga ne uvrede, ali će to da kažu. I to rade godinama i decenijama, a mi ćutimo i pravdamo se. Moramo i sebe da izlečimo od tog pravdanja, baš me briga da li se neko ljudi - naglasio je predsednik.

Dodaje da će večeras posetiti obnovljenu kuću svog oca u Čipuljićima, i kaže da će dočekati tamo komšije, uglavnom Bošnjake.

- Biće i nešto Hrvata koji su ostali... Svi su dobrodošli, ja pokazujem poštovanje, pokažite i vi poštovanje. Vi imate političare koji neće da izgovore Republika Srpska, iako je to Dejtonska i ustavna kategorija, a onda tražite poštovanje srpskog naroda! Teško vam je to da izgovorite, a onda očekujete ljubav i poštovanje od Srba. Pa kako mislite da to dobijete - zapitao je Vučić.

Kaže da može da nabroji desetak političara iz FBIH koji neće da izgovore Republika Srpska, i da je to nepoštovanje.

Dodik kaže da je najveći problem za Sarajevo Vučić, i da u našoj zemlji vide problem zato što je ona snažna.

- Oni su sami rekli da žele da Srbija bude što slabija. Vučić nije razvijao Srbiju da bi pritiskao Bošnjake. A kod njih u njihovom narativu postoji i dalje da je jaka Srbija nekome prirodan neprijatelj - kazao je Dodik, a Vučić je nastavio: "A to jednostavno nije tačno, mi želimo samo mir".

Predsednik dodaje da smo u Beogradu imali mnogo političara kojima takođe smeta jaka Srbija, i da je u Beogradu najjača strana agentura.

- Moram da kažem još, prvi put da Srpska lista ne dobije poverenje naroda, neće dve godine proći, neće Srbi opstati na Kosovu. I zato čestitam Srbima na KiM što tačno znaju kako da se ponašaju da bi ostali i opstali. I mi ćemo da pomažemo na svaki način mogući, moramo da čuvamo tu vrstu jedinstva i zajedništva - kazao je Vučić.

Predsednika su domaćini ponudili rakijicom, a potom mu pokazali kako vrte jagnje.

Predsednik se obratio građanima iz Mrkonjić grada

Vučić je izjavio da je uvereniji nego ikada da su mir i fokus na ekonomiju apsolutni prioritet Srbije u budućnosti.

Vučić je na jezeru Balkana, nedaleko od Mrkonjić Grada, tokom posete Republici Srpskoj i srpskim opštinama u Federaciji BiH, istakao da je očuvanje regionalne stabilnosti, uz snažan privredni rast, jedina garancija uspeha i pobede naše Srbije.

"Tako će naš narod, ali i svi drugi u regionu, živeti mnogo bolje", naveo je Vučić u video objavi na Instagramu.

Dodao je da će danas, prvi put kao predsednik Srbije ili bilo koji predsednik Srbije, obići Janj, Šipovo, srpsku opštinu Kupres, a potom i obnovljenu kuću svog oca u selu Čipuljić kod Bugojna.

"Tu ću razgovarati sa svim dobrim gostima, Srbima naravno, Hrvatima, muslimanima, Bošnjacima, svima koji dođu. A sve ovo sam rekao zato što sam i noćas, ali danima, nedeljama, mesecima, razmišljao koji je najbolji put za Srbiju, šta je ono što nama najviše odgovara, šta je ono što je važno da nacionalno napredujemo, da kao država napredujemo", rekao je Vučić.

Vučić je istakao da je taj put, bez ikakve dileme, napredak srpske ekonomije.

Autor: A.A.