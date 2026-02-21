Vučić u Klokočevcu razgovarao sa građanima: Biće značajnog povećanja PLATA I PENZIJA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi Zaječarski i Borskiokrugu.

Vučić je u razgovoru sa lokalnim čelnicima Klokočevca i meštanima, istakao da je zadovoljan onim što je u ovom delu Srbije urađeno u prethodnom periodu.

Kako je dodao, uveren je da će biti i za put u Jasikovcu.

Predsednika je u Klokočevcu dočekao veliki broj građana, koji su uzvikivali "Aco, Srbine".

- Jeste primetili kao da se svuda svi dogovore, naterali su me da idem preko Jasikova, mogao sam drugim putem, ali morao sam da bih video koliko je loš put. Siniša će da kaže manje potrošite para na vojsku i oružje, pa izgradite puteve. Gradiće se hiljade i hiljade kilometara. Samo što ste videli za ova dva dana su stotine. Ranije niko nije tražio kanalizaciju, sad traže, znači da ste im rešili druge probleme.

Put je najvažniji, čoveku dođe do kuće, vodi ga na posao, dovede mu prijatelje, kazao je Vučić.

- Koja predizborna kampanja, završeni su izbori u Negotinu, Zaječaru i Rgotini. Na mitinge ću tek da dođem.

- Oduševljen sam, mnogo sam srećan što sam došao - rekao je Vučić obilazeći radove na rekonstukciji Luke Prahovo.

Rekao je da će uložiti ne manje od 70 miliona evra.

- Ovo je simbol novog života na istoku, ovo će da bude čudo, veličanstvena stvar. Mnogo sam srećan - kaže predsednik.

- Da Negotin diše i živi. Ovo je "gejm čejndžer" na istoku - ističe predsednik.

- Zapamtite šta sam vam rekao, na poslednjim izborima u Boru najlošije smo prošli u Srbiji, iako sad ima manje ljudi, zapamtite i uapsolutnim brojevima imaćemo više glasova - rekao je Vučić.

Autor: S.M.