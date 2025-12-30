'SLEDEĆA GODINA NAJBOLJA U ISTORIJI SRBIJE!' Vučić izdvojio DVA najvažnija cilja i novo lice države: Najavljeno novo povećanje plata i penzija!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima o svim najvažnijim temama na godišnjoj konferenciji.

Godišnja konferencija predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića počela je u 16 časova u Kući eUprave. Predsednik je najavio da će govoriti o svim važnim temama, analizirati rezultate i odgovarati na pitanja novinara.

- Pripremićemo sve teme, analizirati sve i govoriti o svemu, odgovoriti na sva pitanja - najavio je predsednik.

Godišnja konferencija

- Pokušaću da ne govorim predugo o rezultatima, već više da imamo prostora za vaša pitanja. Ali i da ukažem na najvažnije stvari i ciljeve. Imamo 2 cilja za sledeću godinu: 1. Mir i stabilnost, a 2. Vezan za politiku - najbolja godina u istoriji Srbije, pre svega vezano sa ekonomijom.

Kako je naveo, istovremeno, štitiće se bezbednost građana Srbije i štititi od napada agresora.

- Živimo u vremenima koja nisu jednostavna za predviđanje, svakodnevno se desi neki rat. Siguran sam da će tenzije rasti na drugim delovima naše planete, i zbog toga je važno da sačuvamo stabilnost i mir i da pokušamo da unapređujemo saradnju sa svim važnim akterima širom sveta - nadovezao se.

O susretima sa svetskim liderima

- U 2025. godini, imao sam 63 susreta sa šefovima država, sa premijerima 34, sa šefovima EU 34, ministrima i predsednicima Parlamenta 31, važni pozivi 26. Samo ovakvih, bilo ih je 188, više i češće nego svaki drugi dan u godini. Zahvalan sam mom timu koji su nam pomagali. Retko kažem, ali hvala na ogromnom trudu i energiji - rekao je Vučić.

Posebno govori o policiji i Vojsci Srbije.

- Ponosan na činjenicu, uprkos protivzakonitih okupljanja i napada na imovinu i ljude, uspeli smo da sačuvamo živote ljude. Najugroženiji je bio Milan Bogdanović, na kog je pucano ispred Skupštine. Takođe i jedno lice koje je izbodeno nožem, iz istog razloga. Ipak, uspeli smo da prođemo bez žrtava. A samo u onome što su organizovali žuti prsluci u Francuskoj, više desetina ljudi je izgubilo živote.

O stopi kriminala

- Imamo najnižu stopu kriminala i izvršenih krivičnih dela u našoj istoriji, u 2025. godini. Ove godine smo imali 32 ubistava, teških ubistava za 34,5 odsto manje, manje je svih vrsta ubistava. Povećana su nam krivična dela protiv polne slobode, moraćemo dodatnu pažnju da posvetimo u borbi protiv napada na žene, silovanja, femicida. A zašto nam je sve u padu, a najčitanije su nam crne hronike svuda - jer se društvo osvestilo. Društvo je počelo da govori o tome, ranije se nije toliko govorilo, danas je drugačije.

Čestitao je policiji na hapšenju Tihomira K. koji je izbo baku pred unukom na Novom Beogradu.

- Svi su se zapitali ko su ova lica i ovakvi ljudi, zato smatram da, pozivam zakonopisce i zakonotvorce, povećamo kazne dodatno, i za silovatelje i povratnike. I sada ste videli jednu našu slabost, mi nismo imali sistem za prepoznavanje lica. Nismo ga imali pošto su nam predstavnici opozicionih stranaka i nevladinih sektora držali pridike kako ćemo taj sistem koristiti ne za dobrobit ljudi. Da nije bilo toga, mi prijave od stanovništva nismo imali. I zato smo trebali da se oslonimo na sistem za prepoznavanje lica, a mi to nismo. A ustvari hoćemo da se borimo protiv ovakvih zlikovaca, a jedino u Srbiji to ne može - istakao je.

Dodao je da se nastavlja rad na najvažnijim institucijama u zemlji - BIA, Vojska i policija.

- U svakom slučaju, mi smo noćas do 1 sat vodili razgovore, biće neuporedivo bolje opremljene, i Žandarmerija i SAJ i policijska brigada i SBOK, posebno jedinice koje rade na terenu. Što se Vojske tiče, potpisali smo važne ugovore, u milijardama evra, ali želim da znate da treba da se osećate sigurno. Da proizvodimo i kupujemo sve za našu Vojsku i da ćemo u naredne 3 godine napraviti mešavinu sistema Iron Dom i Iron Fist, višeslojne odbrane istih i različitih sistema naoružanja. Srbija će biti, u odbrani, jedna od najopremljenijih zemalja u Evropi - istakao je.

O penzijama

- Penzioneri će za 5 dana dobiti najveću penziju u istoriji, povećano je za 137 odsto, nominalno, a realno uvećanje je 44,8 odsto. Dakle, to je ono što je povećanje životnog standarda penzionera. I nećemu tu stati! Zašto sam rekao, to je jedna od stvari zašto sam rekao najbolja godina, ne samo u opremanju vojske i policije i njihovom značajnom povećanju njihovih primanja, već i za naše penzionere koji će opet imati značajno povećanje penzija na ovih 12,2 odsto. Novo povećanje u 2026. godini će biti više od 5 odsto!

- Prosečna plata u oktobru mesecu za one koji nisu ispratili je zvanično 945 evra na nivou Srbije. Mi očekujemo da ona bude preko 1000 evra u decembru mesecu, u ovoj godini 2025. Dakle 2025. i verujemo da će biti u decembru 2026. mnogo veća. A da do kraja 2027. prosečna plata na nivou Srbije bude 1.400 evra, jer očekujemo veliki rast u naredne dve godine. Ono što je meni važno, povećali smo minimalne zarade, što nosi svoj određeni rizik.

O inovacijama i napretku Srbije

- Danas smo imali 501.597 prijava o legalizaciji nepokretnosti. Preko pola miliona prijava, a samo taj, molio sam ljude da predaju svoje prijave. Od marta, dakle, da već do maja, juna, završimo, da probamo da završimo sa 400-500 hiljada ljudi. Time mi dobijemo mnogo, time ti građani dobiju mnogo, dobiju mogućnost. Svoji su na svome konačno, mogu da organizuju sve vrste ugovora, princip funkcioniše. Ako imate 2 stambena objekta, plaćate 2 puta po 100 evra, a ako imate pomoćne objekte plaćate 100 evra. To je fer i da ljudi znaju.

O zdravstvu

- Naš budžet za zdravstvo je blizu 5 milijardi. Trošimo ga iz različitih resursta, ministarstava, preduzeća, agencija. Vratilo se mnogo medicinskih radnika, napravićemo još bolje uslove da im pokažemo da želimo da se vrate. Napravićemo i posebne subvencije za ljude iz inostranstva za svaki posao da možemo da im pokažemo da želimo njihovo znanje u našoj zemlji, da želimo sve ono iskustvo, ono iskustvo koje su stekli u inostranstvu da mogu da ga primene ovde u našoj zemlji. Naročito nam je to važno za istok Srbije, i na zapadu. Imamo mnogo mesta na kojima su nam potrebni povratnici, zato ćemo to posebno da finansiramo. Izgradili smo mnogo bolnica, od Kliničkog centra Beograd, do KC Niš, gradimo porodilišta, nove zgrade, na nekim je rekonstrukcija u pitanju - 152 objekta smo renovirali i izgradili, gradimo 9 bolnica, mnogo Domova zdravlja, povećavamo plate zdravstvenim radnicima.

Istakao je i koliko su se smanjile liste čekanja - 2024. godine je bilo 65.000 lica, danas je umnogo manje.

- Broj dece koji se leči u Srbiji putem SMS poruka je neuporedivo manji nego u SAD, Skandinaviji. Od 2008. do 2012. je bio 440, više od 5.000 dece smo slali u inostranstvo, sad ih i manje šaljemo jer smo napravili najbolje moguće bolnice i opremu kako bismo pomogli. Mi dostižemo nivo svetskih bolnica, i imamo dobre lekare koji su u stanju da obave komplikovane operacije.

- Više od 10 milijardi dinara smo obezbedili za lečenje dece sa retkim bolestima. Postali smo društveno odgovornije društvo i koliko nam je važno da pokažemo da nam je stalo do dece i naše budućnosti. I jedna stvar koju teško podnosim je kada ljudi insistiraju na tome da su bolji od države. Država je u celini, a to su naše pare, to je nešto najpokvarenije i najnetačnije na svetu. Pa što onda birate državu? Što onda birate rukovodstvo? Zbog čega uopšte izbori? Zbog čega glasanje? Pa to su naše pare. Svejedno je koja je na vlasti, to su naše pare. Pa upravo nije svejedno i nikad nije bilo svejedno i nikad neće biti svejedno. Uvek država upravlja našim parama i ne samo da upravlja, već država obezbeđuje više novca ili manje novca. I da vas odmah obavestim da li ste videli koliko je stanje javnih finansija danas dobro. Mi smo danas - naveo je Vučić.

Kurs evra je 117,8.

- Kupili smo danas evre, da vidite koliko je država snažna i jaka. Kupili smo 55 miliona evra na deviznom tržištu, stanje naših finansija je odlično. Ovo mi je vrlo verovatno poslednje godišnje obraćanje kao predsednika, zato hoću da kažem sve kako jeste građanima.

O nafti i NIS-u

- Mi smo 83. dan bez kapi nafte koja je prošla naftovodom i uspeli smo da održimo punu stabilnost. Srećan sam zbog toga, trošimo zalihe koje smo prikupljali u prethodnim godinama. Zato ćemo da povećavamo skladišta naftnih derivata, ali nam tu predstoji puno posla. Mi trošimo našu srebreninu, ono što smo čuvali i uradili. Gubimo i stopu rasta, jer imamo negativan trend industrijske proizvodnje u novembru i decembru zbog rafinerije. To je jedini uslov koji imamo, rafinerija mora da radi! To je nemoguće izdržati, ponosan sam na Srbiju jer smo pokazali koliko smo odgovorni i sposobni.

Srbija je skočila sa 57. na 39. mesto po veštačkoj inteligenciji, po pripremljenosti za veštačku inteligenciju.

O infrastukturi

- Imamo 394 km brzih pruga i saobraćajnica u izgradnji, u planu nam je da imamo preko 1.050 kilometara. Imamo mnogo stvari koje planiramo. Uskoro će, mnogo ovoga crvenog što vidite da poplavi, a ovo plavo da pozeleni.

- Godine 2012. ukupan broj vozila bio je 2,1 milion, a danas 3,17 miliona registrovanih vozila u Srbiji. Više od 50 odsto, koliko smo tiho počeli da živimo bolje. Sledeća godina mir i stabilnost, tačka 1., tačka 2: Najbolja godina u istoriji Srbije, što se svega tiče, potpuno novo lice Srbije i da 1. decembra predamo ključeve organizatorima Ekspa, i da onda kao pravi domaćini se pripremo i da imamo apsolutni rekord - imamo 131 zemlju prijavljenih, postali smo globalni hit! Zemlje hoće da dođu i da se prikažu.

Istakao je da ne zna kad je OFAK i Stejt depatment doneti odluku, ali da joj se nadamo.

O hapšenju Milana Kneževića

- Dvaput sam razgovarao danas s njim, zabrinut sam jer to nisu ljudi koji su napali policiju, to su ljudi koji su došli ispred svojih kuća. Ne želim da se mešam u njihove odnose, on je Srbin, moj prijatelj, zato smo izrazili zabrinutost. I trudio sam da ne upotrebim nijednu tešku reč, čujem da onih 54 nisu uhapšeni, nego samo privedeni, mada nije ni važno. Sve najbolje želim ljudima u Crnoj Gori. Neću da se mešam, ni u napade koji tamo postoje i protiv mene i Srbije, znamo da to radi Đukanovićevo krilo, ali neka nastave to da rade. CG je bila i uvek će biti bratska država, nemamo nikakav problem s tim - odgovorio je Vučić.

O blokaderima

- Konačno da su razumeli da je prikupljanje potpisa obilazak kod vrata do vrata koji su žigosali i napadali neke druge koji su to radili samo sedam, osam meseci ranije, da su to običajne političke aktivnosti i da to spada u normalan politički život. Ja sam, kada sam video cifru koju su oni pomenuli, koliko su potpise skupili, samo se osmehnuo. Taj broj potpisa nikada niko neće moći da skupi i nikada niko nije skupio, a oni nisu skupili ni sedam posto od broja potpisa koliko su rekli da su skupili. Mi smo imali uvid u broj prisutnih na svakom od 346 mesta. Mi znamo tačno broj ljudi koji je pristupio, pri tome je bilo i naših simpatizera koji su im cepali papire, koji su precrtavali papire i tako dalje - rekao je i dodao:

- Mi znamo tačno broj koji je pristupio, ali ako su oni, kažu da je 400 hiljada ili skoro 400 hiljada, evo ja vas molim da nas obavestite kada budu raspisani izbori, kada prođe taj jedan dan za skupljanje potpisa, da nam pokažete tih 400 hiljada potpisa koje će da predaju Republičkoj izbornoj komisiji. Jer ako su danas mogli 400 hiljada, onda će pod nekim boljim vremenskim uslovima skupiti i 500 hiljada potpisa u danu, je li tako? Tako je? Evo, živi bili pa videli.

Kako je istakao, na skupovima su imali najviše oko 90.000, otkud 400.000 potpisa.

- Naravno imali su u Beogradu nekih 107, 108 hiljada. A ovo je bilo kad su imali to raštrkano širom Srbije. Najviše 92 hiljade. Kakve ih vi 400 hiljada pričate? Ali ako time što sebe lažete, sebe obmanjujete i srećni ste zbog toga, samo nastavite. Tako ste pobedili i u Negotinu, i u Zaječaru, i u mnogim drugim mestima u kojima ste ili proglasili, ili najavili pobedu. Što se tiče ove druge strane koju ću da pomognem, s ono malo znanja što imam, jer smatram da je važno kako će izgledati budućnost Srbije i smatram da će ti izbori biti najvažniji.

Još jednom je podsetio da nikada nije ubijao, niti držao pušku u ruci.

O napadu na Putinovu rezidenciju

- Ne mislim da je rešenje u tome da ćete da gađate, ukoliko je to tačno jer nemam dovoljno obaveštajnih podataka, time što ćete da gađate lidere zemalja. Nemojte da vcas podsečam da su Miloševića gađali 99 godine. Neki drugi koji su mislili da imaju pravo da gađaju koga hoće, nije to od danas ili juče, sve slična kuhinja.

- Zašto im Informer toliko smeta? Kako je organizovano moje rušenje i pokušaj revolucije, gde sam ja pogrešio, analizirajući samo brojeve, nisam dobro video. Pogledam rejtinge televizija kad se probudim, kažem sebi sve je u redu, bez obzira na prljavu kampanju laži i pogrešio sam. Oni su svojim emeocijama išli da izazivaju mržnju i negativnu emociju. Potpuna dehumanizacija, "majka mu nije majka, majka mu je prostituka, otac mu nije otac", odatle ide ono "Aco šiptare". I relativizacija i negacija svih rezultata. Sve druge televizije koje su pristojno obavljale svoj posao i da kažem, ali ljudi imaju 3 puta dnevno vesti, i to je to. Ovi su 24 sata dnevno trovali narod, obmanjivali javnost i to sa "Safari Sarajevom". Nikada nisam ubijao nikoga, a ne decu u majčinom naručju. Pozvan je čovek da objasni to, gde sam to ubijao i kada? Evo sad imaš priliku da pokažeš. Sram vas bilo lažovi jedni bedni - rekao i dodao:

- Pravite se da ne prenosite, a prenosite sve. Ne tražim ljubav, tražim da poštujete našu zemlju. Nemojte da izmišljate za svog predsednika šta je radio i kako je ubijao. Sram vas bilo, to je onaj isti koji je govorio da mi ćerka ima vilu u Berlinu. Zato im je smetao Vučićević, jer se on na emocionalan način bori i podstiče drugačije emocije kod ljudi koji razmišljaju na drugačiji način. Zato im je ta medijska kuća postala najveća meta. Mi saznajemo zašto neće da prihvate REM, bio im je plan da do 1. marta ukinu Informer, jer su znali da nema pobede na izborima do ne ukinu Informer.

O mandatu predsednika

- Završiću svoj mandat u miru i stabilnost i u narednih 50 godina nijedan predsednik neće dobiti toliko glasova, a kamoli u prvom krugu. Zapamtite moje reči, čuvaću mir, a ja se ne spremam na rat, spremam se da sačuvam mir, odvraćajući one koji nas napadaju. A oni koji su mnogo jači od nas bi iskoristili tu priliku. Zajednički prave Šotu, albansko oklopno vozilo (Savez Prištine, Zagreba i Tirane). A kad smo govorili o tome, svi su se smejali.

Autor: Dalibor Stankov