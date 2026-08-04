'SEĆANJE NIJE POZIV NA MRŽNJU' Dačić se oglasio povodom 31. godišnjice 'Oluje': Naša dužnost je da čuvamo sećanje na nevine žrtve

Ivica Dačić, ministar unutrašnji poslova, oglasio se danas povodom 31. godišnjice od vojno-policijske akcije "Oluja".

- Danas obeležavamo Dan sećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskoj agresiji na teritoriju pod zaštitom Ujedinjenih nacija, na Republiku Srpsku Krajinu, u akciji „Oluja“, koja predstavlja jedan od najtragičnijih događaja u novijoj istoriji srpskog naroda - naveo je Dačić.

Kako je rekao, postoje dani koji ne pripadaju samo kalendaru, već savesti i pamćenju jednog naroda.

- "Oluja" je jedan od njih. Dan kada su hiljade porodica izgubile svoje najmilije, svoje domove i zavičaj, a stotine hiljada naših sunarodnika krenule putem neizvesnosti, noseći sa sobom samo uspomene i nadu da će pravda jednog dana biti dostižna - poručio je Dačić.

"Naša dužnost je da čuvamo sećanje na nevine žrtve"

Dodao je da je "naša dužnost da čuvamo sećanje na nevine žrtve i da istinu o njihovom stradanju prenosimo generacijama koje dolaze".

- Ne da bismo živeli u prošlosti, već da bismo znali koliko su mir, sloboda i pravo na život u svom domu vrednosti koje moramo čuvati. Sećanje nije poziv na mržnju. Ono je izraz poštovanja prema žrtvama, opomena da se takvo stradanje nikada više ne ponovi i zavet da oni koji su izgubili svoje živote i svoje ognjište nikada neće biti zaboravljeni - naveo je Dačić.

"Mir i stabilnost su naša politika"

Poručio je da Srbija danas stoji uspravno, ponosna i snažna, spremna da "zaštiti svakog svog građanina i sunarodnika gde god on živeo".

- Pogrom koji je naš narod preživeo obavezuje nas da nikada ne dopustimo da budemo slabi. Mir i stabilnost su naša politika, ali je pravo na sećanje i istinu naša nepokolebljiva dužnost. Srbija pamti, Srbija čuva svoje i Srbija ide napred. Neka im je večna slava - zaključio je Dačić.

Autor: Iva Besarabić