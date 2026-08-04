Macut: Sećanje na žrtve 'Oluje' naša moralna obaveza, istina temelj iskrenog pomirenja

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je, povodom obeležavanja Dana sećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskoj oružanoj akciji "Oluja", da stradanje žrtava "Oluje" ne sme biti zaboravljeno i istakao da je sećanje na žrtve naša moralna obaveza, a istina temelj svakog iskrenog pomirenja.

- Danas se sa tugom i dubokim poštovanjem sećamo svih nevino stradalih u zločinačkoj akciji "Oluja", jednoj od najvećih tragedija srpskog naroda u novijoj istoriji. Sećamo se nevino stradalih i stotina hiljada ljudi koji su u kolonama bili primorani da napuste svoje domove i zavičaj. Njihovo stradanje ne sme biti zaboravljeno, jer je sećanje na žrtve naša moralna obaveza, a istina temelj svakog iskrenog pomirenja - istakao je Macut, a saopštila Vlada Srbije.

Naveo je da će Republika Srbija nastaviti da čuva uspomenu na svaku nevinu žrtvu, da bude uz svoj narod i da dosledno zastupa politiku mira, stabilnosti i dijaloga.

- Mir nije zaborav. Mir je snaga da pamtimo, da poštujemo svoje žrtve i da odgovorno gradimo budućnost u kojoj se ovakve tragedije nikada više neće ponoviti. Neka je večna slava svim nevinim žrtvama "Oluje" - dodao je Macut.

Danas se navršava 31. godišnjica od hrvatske vojno-policijske operacije "Oluja", u kojoj je proterano 220.000 Srba iz tadašnje Republike Srpske Krajine, a oko 2.000 ubijeno.

Autor: A.A.