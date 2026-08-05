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'ZAMISLITE DA OVAKVU BUDALU IMATE KAO MINISTRA U VLADI' Brnabić postavila ministra odbrane BiH na mesto (FOTO)

Izvor: Novosti, Foto: TANJUG/ANA PAUNKOVIĆ ||

Predsednica Skupštine Ana Brnabić postavila je ministra odbrane BiH Zukana Heleza na mesto, nakon njegovog šizofrenog cepanja, naravno opet zbog mržnje prema Aleksandru Vučiću.

- Zamislite da imate ovakvu budalu kao ministra u vladi. Budala - bez ikakvog preterivanja i bez lažne političke korektnosti. Mesecima pričao da je Aleksandar Vučić pucao na nedužne ljude, na decu, u Sarajevu i organizovao tzv. "Sarajevo Safari". Sad kaže - da je imalo za šta, uhapsili bi Vučića dok je bio na teritoriji BiH?!?! Lažov i budala. Ne postoje dovoljno velike uši da se pokrije, a da postoje, to bi mu bio jedini lek - napisala je Brnabić na mreži Iks.

Autor: D.B.

#Ana Brnabić

#BiH

#ministar

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