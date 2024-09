Kejt Midlton nedavno je objavila emotivan video zapis u kome je podelila lepe vesti - njena preventivna hemioterapija je završena, a svu snagu i pažnju u narednom periodu usmeriće na potpuni oporavak od raka, koji joj je dijagnostikovan krajem zime.

Ipak, snimak na kom vidimo princezu od Velsa kako uživa u porodičnoj idili sa Vilijamom i decom, prinčevima Džoržom i Luijem i princezom Šarlot, izazvao je brojne kontroverze, medijske natpise i zavereničke teorije da Kejt, zapravo, nikad nije imala rak!

Sredinom januara Kejt Midlton podvrgnuta je operaciji abdomena, a predstavnici za medije Kenstingstonske palate saopštili su da je intervencija prošla dobro i da se princeza uspešno oporavlja, ali da ne želi da se izlaže naporima javnih pojavljivanja. Kako voljenu princezu niko nije video puna dva meseca, portali i korinsici društvenih mreža počeli su da se pitaju - da li je zdrava i da li je uopšte živa?

Neuspešno podvaljivanje fotošopiranih fotografija od strane kraljevske porodice i njihovih portpalora samo je pogoršalo stanje i dodatno uznemirilo zabrinutu javnost. Onda je došao taj 22. mart i Kejt se obratila rečima: "Dijagostikovan mi je rak, idem na preventivnu hemioterapiju".

I od tada ponovo - ni traga ni glasa, samo neosnovana nagađanja. Sve do proslave rođendana kralja Čarlsa, Vimblodan i pomenutog videa u kom saopštava da je hemioterapiji došao kraj.

Iako su mnogi očekivali da će ovo biti više nego dovoljno da se svet uveri u porodičnu harmoniju naslednika krune i dobro zdravlje princeze, desilo se suprotno - svetski mediji i korisnici mreža sumnjaju u verodostojnost, pitaju se šta se iza brega valja i insinuiraju da "Kejt nikada nije bolovala od raka", a svoje tvrdnje "potkrepljuju dokazima" koje prenosimo u nastavku.

"U kojoj bolnici se lečila i kako se zovu doktori koji su je lečili?"

"Ljudi koji su imali rak i prošli kroz hemioterapiju nikada ne bi objavili ovakav video. Dalje, nikada nisam videla nijedan dokaz. Treba li da verujem notornim lažovima (odnosi se na kraljevsku porodicu)? Kenstingstonska palata nije relevantan izvor kom treba verovati. Nijedna fotografija automobila u kom Kejt ulazi ili napušta bolnicu. Kako se zovu lekari koji su je lečili?", stoji na početku objave jednog popularnog profila na mreži X, uz komentar da se svi onkološki pacijenti uvek zahvaljuju medicinskom timu koji je vodio njihov slučaj.

Are we sure it wasn’t Will going through cancer treatment? Kate hasn’t looked this refreshed, well rested, and healthy in a very long time. No dark circles under her eyes. No band-aids aka plasters on her fingers and Will honestly looks…um…not well. pic.twitter.com/Lz3LiKbrk2