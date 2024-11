Virtouzi na gitarama '40 FINGERS' 10. februara u Beogradu

Slavni italijanski gitarski kvartet “40 Fingers” se, posle nešto više od godinu dana, vraća u MTS Dvoranu, gde će održati koncert 10. februara 2025. godine. Prodaja ulaznica za gitarski spektakl počinje u utorak 12. novembra od 10 časova na prodajnim mestima i preko online platformi efinity.rs i mtsdvorana.rs.

Nakon velikog uspeha turneje i brojnih rasprodatih koncerata u SAD i Italiji, “40 Fingers” će u okviru evropske turneje, pored velikih evropskih gradova, nastupiti i u Beogradu.

Njihov prvi samostalni koncert u Beogradu 2023. godine bio je posebno iskustvo za publiku. Osim gitarskih majstorija koje su izvodili prstima, Mateo, Emanuel, Enriko i Andrea su Beograđane osvojili svojim šarmom i energijom, za šta ih je publika nagradila ovacijama.

Sa preko 100 miliona pregleda na YouTube-u i 350 miliona na društvenim mrežama, ova izvanredna grupa je stekla međunarodno priznanje kroz svoje inventivne reinterpretacije klasičnih rok i pop hitova i filmske muzike.

Svaki gitarista ima bogatu muzičku istoriju i poseban stil, što im omogućava da stvore svež i inovativan zvučni pejzaž kroz zamršeno prebiranje prstima po gitarama. Njihova set lista sadrži omiljene pesme kao što su “Sultans of Swing”, “Africa”, “The Sound of Silence”, “Bohemian Rhapsody”, “Libertango” i druge žanrovske pesme koje ujedinjuju i oduševljavaju ljubitelje muzike širom sveta. Njihova ljubav prema filmu je takođe dovela do nezaboravnih interpretacija kultnih filmskih tema, uključujući njihove verzije muzike iz “Ratova zvezda” Džona Vilijamsa, “Poslednji Mohikanac”, impresivnu Diznijevu mešavinu i izbore iz Harija Potera.

Kvartet “40 Fingers” je širom sveta poznat po svojoj jedinstvenoj fingerpicking tehnici sviranja, tako da su kultne pop i rock pesme dobile novu dimenziju, za šta su im priznanje odali i sami autori. Svetski muzičari čije su hitove obradili su im dali apsolutnu podršku za njihov rad, a grupa Queen im se i javno zahvalila: "Hvala 40 Fingers što su stvorili ovu prilično ljupku verziju Bohemian Rhapsody." Andrea Bočeli ih je uključio u svoj specijalni projekat “The Journey”, a Andy Summers, jedan od osnivača grupe The Police i legenda svetske muzike, zaljubio se u njihov projekat i uključio ih u reinterpretaciju na pet gitara čuvene "Bring on the night".

Scena je mesto gde “40 Fingers” zaista oživljava, zadivljujući publiku širom sveta, a tako će biti i u Beogradu 10. februara 2025. godine.