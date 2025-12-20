Holivudskog glumca za kog tvrde da je Srbin sumnjičili za nestanak koleginice: Sve što su pronašli je pokidana torbica s misterioznom porukom (FOTO)

Džin Elizabet Spangler misteriozno je nestala 1949. godine, a sve što su pronašli u njenoj pokidanoj torbi je poruka koju su povezivali sa Kirkom Daglasom

Na početku svoje karijere u Holivudu, mlada plesačica, model i glumica Džin Elizabet Spangler misteriozno je nestala 7. oktobra 1949. Imala je tek 27 godina. Te večeri napustila je dom, ostavivši za sobom malu ćerku i tašnu koja je kasnije pronađena – sa porukom koja je otvorila više pitanja nego odgovora.

Džinina priča često se uklapa u mračne legende Holivuda: iza blještavila i obećanja uspeha često se kriju opasnosti koje mnoge mlade umetnice nisu ni slutile. Ambiciozna i odlučna da se probije, Džin je krenula po ono što je sanjala, ali je umesto slave postala enigma bez raspleta.

Pronalazak tašne i početak istrage

Dva dana posle nestanka, u Grifit parku pronađena je njena torbica sa pokidanom drškom. U njoj se nalazila kratka poruka, koju je navodno sama napisala: "Kirk, ne mogu više da čekam. Idem kod dr Skota. Ovako će najbolje funkcionisati dok je majka odsutna."

Ovo otkriće pokrenulo je lavinu pretpostavki. Da li je otišla na tajni abortus? Da li je imala sukob sa bivšim mužem oko starateljstva? Je li u pitanju bila kriminalna pozadina ili čak umešanost slavnog glumca Kirka Daglasa?

Uprkos intenzivnoj potrazi i uplakanim apelima njene majke, koja je nudila nagradu od 1.000 dolara, nijedan dodatni trag nikada nije otkriven.

Uloga Kirka Daglasa u istrazi

Glumac Kirk Daglas, sa kojim je Džin radila u to vreme, ubrzo je dospeo pod lupu javnosti. Na odmoru u Palm Springsu, telefonom je razgovarao sa policijom. U intervjuu objavljenom 13. oktobra 1949. u listu San Bernardino San, Daglas je izjavio:

"Rekao sam šefu detektiva Tedu Braunu da se ne sećam devojke ni imena dok se prijatelj nije setio da je to ona koja je radila kao statista u sceni sa mnom u mom filmu "Mladić sa rogom". Tada sam se setio da je bila visoka devojka u zelenoj haljini i da sam malo razgovarao i šalio se sa njom na setu, kao što sam to radio sa mnogim drugim ljudima. Ali nikada je nisam video pre ili posle toga i nikada nisam izlazio sa njom."

Majka Džin Spangler prisetila se da joj je ćerka jednom pomenula Kirka s kojim je radila, ali nije znala u kom studiju, jer je Džin često menjala angažmane.

U isto vreme, glumac Robert Kamings rekao je policiji da mu je Džin nedelju dana pre nestanka pomenula novu romantičnu vezu.

"Pitao sam je da li je ozbiljno. Rekla je: "Ne baš, ali se odlično provodim", ispričao je za Los Anđeles Tajms.

On the evening of October 7, 1949, aspiring actress Jean Spangler departed from her Los Angeles home, informing her sister-in-law that she planned to meet her ex-husband before heading to work as an extra on a film set.



Last seen at a grocery store around 6:00 p.m. several… pic.twitter.com/XFAhXJjgFj — Morbid Knowledge (@MorbidKnowledge) 06. децембар 2023.



Da li se "Kirk" iz poruke odnosi na tajanstvenog dečka? Ostalo je zauvek nerazjašnjeno.

Teorije o poreklu Kirka Daglasa

Postoji i bizarna epizoda vezana za Daglasa – tvrdnja da je zapravo srpskog porekla. Rođen kao Išur Danijelovič, zvanično potiče iz jevrejske porodice sa područja današnje Belorusije. Ipak, pojedini autori iz regiona tvrdili su da su njegovi koreni povezani sa Srbima ili Crnogorcima.

O tome je pisao i Savo Pujić, lingvista i proučavalac istorije Trebinjskog kraja. On navodi da je jedan ogranak porodice Danilović poticao od popa Marka Danilovića (1833/1835–1915). U njegovoj verziji priče, najstariji Markov sin, Dušan, navodno je otišao u Carigrad, navodno se oženio u ruskoj crkvi sa Jermenkom i dobio sina Išura Danilovića – budućeg glumca Kirka Daglasa. Ova teorija nikada nije potvrđena, ali je decenijama intrigirala javnost.

Autor: D.Bošković