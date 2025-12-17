'JE L' BI MOGLA SUTRA DA DOĐEŠ ZA VAŠINGTON?' Poslednje poruke Ane Volš majci otkrivaju dramu pred nestanak!

Nestanak Ane Volš i poslednje poruke koje je razmenila sa majkom Milankom Ljubičić bacaju jezivu senku na tragičnu priču – dva poziva ostala su bez odgovora, a onda je zauvek nestala.

Poslednju poruku od svoje ćerke Ane Volš, Milanka Ljubičić primila je 26. decembra u popodnevnim satima. Pet dana kasnije, 31. decembra, minut pre ponoći, a potom i 1. januara u 0.47, Ana je majku pozvala poslednji put.

Podsetimo, Ani Volš se svaki trag izgubio u novogodišnjoj noći u mestu Kohaset u Masačusetsu. Iako njeno telo nikada nije pronađeno, njen suprug Brajan Volš proglašen je krivim za ubistvo.

Poslednja prepiska majke i ćerke

Ana je 25. decembra u 19.18 sati poslala majci poruku: Ana: "Ćao mama. Je l' bi mogla sutra da dođeš za Vašington?" Milanka je odgovorila da je trebalo ranije da kaže, a Ana je zatim priznala: Ana: "Brajan i ja se ne slažemo." Na pitanje majke oko čega, Ana je kratko odgovorila: "Dece."

Usledila je rasprava oko termina putovanja, a Ana je insistirala da majka dođe odmah, na dva meseca. Milanka je objašnjavala da mora da uzme lekove i da ima zakazane preglede.

Ana je potom majku pozvala preko video-poziva, razgovor je trajao 16 sekundi, a zatim su se čule još 13 minuta. Nakon toga, Milanka je pitala ćerku da li u Vašingtonu ima aparat za pritisak, na šta je Ana odgovorila: "Jeste."

decembra Ana je majci napisala: "Možda neće trebati da dolaziš. Pravimo plan. Verovatno za februar." Poslednja poruka koju je poslala bila je jednostavno: "Ok."

Poslednji pokušaji kontakta

Ana je majku pokušala da dobije još dva puta – minut pre ponoći 31. decembra i 48 minuta kasnije, 1. januara u 0.47. Oba poziva ostala su bez odgovora.

Milanka je kasnije priznala: "Muči me i proganja što nisam odmah otišla. Možda se ništa od ovoga ne bi desilo."

januara ujutro Milanka je ćerki čestitala Novu godinu: "Srećna vam Nova 2023. i božićni praznici! Pozdrav!" Pet dana kasnije, zabrinuta, ponovo je pisala: "Ana, gde si sine? Nije mi dobro što mi se ne javiš na poruku." Poslednja poruka bila je jednostavno: "Gde si?"

Jezivi detalji istrage

Ana je iz Beograda u Ameriku otišla 7. decembra, jer je njenom najmlađem detetu bio rođendan desetak dana kasnije. Samo dan nakon što je razmenila poslednju poruku sa majkom, 27. decembra, Brajan Volš je na Guglu pretraživao: "Koja je najbolja država za razvod za muškarce?"

Presuda Brajanu Volšu

Porota je Brajana Volša proglasila krivim za ubistvo supruge Ane. Tokom izricanja presude nije izustio ni reč, samo je klimnuo glavom.

Za ubistvo prvog stepena suočava se sa kaznom doživotnog zatvora, uz dodatne kazne – do 20 godina za obmanjivanje policije i tri godine za odlaganje Aninog tela.

Rekonstrukcija nestanka

Ana Volš (39), izvršna direktorka u oblasti nekretnina i majka troje dece, nestala je 1. januara 2023. godine, nakon proslave Nove godine u porodičnom domu sa suprugom. Brajan je tvrdio da je otišla u Vašington zbog posla, ali istraga nije našla nijedan dokaz da je tog dana napustila kuću.

Tek 4. januara Brajan je obavestio njenog poslodavca da Ana nije došla na posao, što je dovelo do prijave njenog nestanka. Tokom suđenja priznao je da je uklonio telo i lagao policiju, ali je tvrdio da ju je zatekao mrtvu u krevetu. Tužioci su, međutim, istakli da njegovi postupci ukazuju na predumišljaj.

Autor: Dalibor Stankov