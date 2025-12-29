Ova srpska glumica je ODBILA muža Brižit Bardo: Prvo je odbila ulogu Emilije Popadić u 'Boljem životu', a onda se odrekla SVETSKE SLAVE

Vera Čukić odbila je ulogu Emilije Popadić u seriji "Bolji život" i priliku da stekne svetsku slavu u filmu "Barbarela" Rožea Vadima, koji je bio suprug glumice Brižit Bardo.

Brižit Bardo je, podsetimo, preminula juče u 91. godini.

Vera Čukić, rođena 16. decembra 1938. godine, već decenijama je sinonim za šarm, eleganciju i doslednost umetničkim idealima. Sa više od šest decenija karijere, ostavila je neizbrisiv trag u kultnim ostvarenjima kao što su "Sivi dom", "Metla bez drške" i "Moj rođak sa sela".

Bila je u braku sa legendarnim rediteljem i scenaristom Gordanom Mihićem, autorom remek-dela domaće kinematografije kao što su "Kamiondžije", "Varljivo leto '68" i "Sivi dom".

Njihova ćerka, Ivana Mihić, nastavila je Verinim putem kao glumica.

Jedan od najzanimljivijih detalja iz karijere Vere Čukić tiče se uloge Emilije Popadić u seriji "Bolji život". Vera je ovu ulogu odbila, a lik je kasnije proslavio Svetlanu Bojković.

Nije to bila jedina Verina propuštena prilika. Tokom šezdesetih godina prošlog veka, Rože Vadim, francuski reditelj poznat i kao bivši muž Brižit Bardo, pozvao ju je u Rim kako bi razgovarali o ulozi u filmu "Barbarela".

Ipak, Vera je odlučila da ostane u Beogradu, zbog želje da nastavi da radi u pozorištu. Uloga je na kraju pripala Džejn Fondi, a "Barbarela" je postala svetski filmski hit.

- Ko zna šta bi se dogodilo s mojim životom i karijerom da sam tada otišla u Rim - izjavila je Vera kasnije.

Vera Čukić je ostala verna glumi na domaćoj sceni.

Godine 2024. dobila je prestižno priznanje Jugoslovenske kinoteke za doprinos filmskoj umetnosti, što je simbolično zaokružilo njenu karijeru.

Autor: Iva Besarabić