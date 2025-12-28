OBOŽAVAOCI ODAJU POČAST BRIŽIT BARDO: Ostavljaju ceo dan bukete cveća ispred njene vile u Sen Tropeu

Obožavaoci francuske glumice Brižit Bardo (91) ostavljaju ceo dan bukete cveća ispred njene vile Madrag u San Tropeu, u kojoj je danas preminula, prenosi Figaro.

Veliki broj obožavalaca počeli su jedan za drugim sa cvećem da dolaze ispred vile Brižit Bardo, nekoliko sati nakon objave o njenoj smrti.

Ispred vile Madrag dežura policijski automobil.

Lokalne vlasti su povodom smrti glumice saopštile da je Brižit Bardo učinila da "San Trope zablista širom sveta", kao i da će ona "nastaviti da obitava u duši grada".

Brižit Bardo, koja je danas preminula u 91. godini, povukla se iz sveta filma 1973. godine, kada još nije imala ni 40 godina, a iza nje je ostalo 46 filmova i više od 60 pesama.

Od tada se gotovo u potpunosti povukla iz javnog života, posvetivši svu energiju zaštiti životinja i humanitarnom aktivizmu.

